P1: ça tire plutôt vers le bas!

"C’est rageant, forcément, mais c’est le football ! Notre manque de réalisme en première période nous a coûté très cher. C’est le même scénario que la semaine dernière. On encaisse trop facilement alors qu’on n’arrive pas à terminer nos actions offensives. Ce zéro sur six fait mal. Même s’il y a beaucoup d’absents, on doit absolument renouer avec le succès la semaine prochaine pour repartir du bon pied."

Il se confirme que les absences molenbaisiennes ont un impact non négligeable sur les prestations dominicales. Certes, tout n’a pas été mauvais à PAC Buzet mais les chiffres sont lourds pour une formation qui est appelée à jouer les premiers rôles. "Les locaux ont profité au maximum des phases arrêtées pour prendre le large alors que leur gardien repoussait tous nos essais. Ce n’est pas un hasard si Vandenvelde peut être élu homme du match ! Mais au-delà de la frustration, nous avons pu relever un manque de révolte, de réaction global. Les absents se donnent raison quant à leur importance dans le noyau. Pour tous les présents actuels, une remise en question générale s’impose."

Un promu satisfait

Toujours pas de succès antoinien après quatre journées. Si les deux premières rencontres pouvaient s’accompagner de circonstances atténuantes au regard des adversaires rencontrés, elles ne sont plus valables après avoir croisé le chemin de deux promus. Donovan Haillez n’est pas heureux du bilan actuel de son équipe. "Alors que nous nous trouvions les yeux fermés en préparation, on n’y arrive plus depuis que la compétition a débuté. Encore aujourd’hui, on a assisté à une longue bagarre dénuée de beau jeu. Il aurait peut-être fallu un but pour décanter mais le marquoir est resté bloqué sur zéro. Hormis d’avoir gardé nos filets inviolés pour la première fois de la saison, il n’y a pas grand-chose à retenir de notre sortie. Avec un 2 sur 12, on doit arrêter de parler de tour final et de se mettre la pression. On doit d’abord retrouver notre beau jeu de la préparation avant de se mettre à causer."

À 36 ans, Georges Lecoustre a encore de beaux restes et une mentalité irréprochable. "Nous ne sommes pas l’oiseau pour le chat dans cette P1. Nous avons prouvé que nous étions capables de réagir après la déception de Jemappes. Nous comptons quatre points alors que nous méritions d’en prendre un de plus contre Soignies. Je ne pense pas que nous devons nous plaindre de notre début de compétition dans notre nouvelle série. Il y a ainsi pire que nous ! Demandez donc au Pays Blanc ce qu’il en pense… Maintenant, nous allons rencontrer Gosselies puis Tertre contre qui nous allons faire le maximum pour éviter le zéro sur six."