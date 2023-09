Face à une équipe visiteuse qui leur a causé énormément de soucis, les Frasnois ont été réalistes. "Ce n’était pas facile, car ils étaient techniquement plus forts que nous. En première mi-temps, même si on a réussi à ouvrir la marque par Paternotte, Anderlecht s’est créé plus d’occasions que nous. Avec le deuxième but de Kechout et le score de 2-1 au repos, on pouvait dire qu’on s’en sortait bien ."

La seconde période était du même acabit avec une équipe visiteuse qui poussait pour recoller. À la demi-heure, sur un contre rondement mené, Ouche aggravait la marque. Ce dernier était à la finition du quatrième but qui scellait une victoire de référence en ce début de saison. "C’est une victoire au caractère car il fallait en avoir pour conserver les trois points jusqu’au bout. Dans notre but, Alex a fait le boulot et dans le jeu, tout le monde a joué avec une énorme envie. Une telle victoire, ça en vaut deux", concluait le coach frasnois.

Revers frustrant du Bon Air

BA Leuze –Un. Anderl. 4-6

Les Leuzois s’en voudront très longtemps d’être passés à côté de la victoire face à une formation bruxelloise largement à leur portée. Après avoir galvaudé quelques possibilités en début de match, Leuze trouve l’ouverture par Lagant. S’en suit encore une kyrielle d’occasions franches infructueuses. Contrairement à l’équipe locale, Anderlecht profite de trois sorties de défense pour inscrire deux buts remplis de réalisme, au grand dam du président La Placa. "À l’issue du premier quart d’heure de jeu, on doit mener au score très largement et finalement, on revient au vestiaire avec un goal de retard. C’était frustrant, et cela ne s’est pas arrangé après le repos, car on s’est pris trois nouveaux buts contre le cours du jeu."

À 1-5, Leuze ne baisse pourtant pas les bras et recollera à 4-5 par Colla et Lagant à deux reprises. En plein temps fort, les locaux devront faire face à une décision arbitrale discutable qui amènera le dernier but visiteur. "Le décamètre qui offre leur dernier but était sévère car on était à ce moment-là du match très proche de l’égalisation. C’est très frustrant de perdre un match de la sorte alors qu’on méritait mieux. Même les joueurs adverses n’en revenaient pas de leur victoire inespérée."

Bloqué à la case départ, Leuze doit se reprendre au plus vite. Mais avant cela, un joli derby se profilera à Frasnes ce vendredi en Coupe de Belgique.