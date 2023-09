Disons-le tout de suite, les chiffres ne reflètent pas l’écart qui séparait les deux formations lors de cette deuxième soirée de championnat. Dans un premier temps, ce sont les deux gardiens qui se sont illustrés brillamment avant l’ouverture du score locale. Plus efficaces et habitués à leur surface de jeu, les locaux doublent la mise avant de la tripler juste avant le retour aux vestiaires. Trois buts à remonter en une mi-temps, cela restait jouable pour les hommes de Nicolas Greco. "Dans cette petite salle, on a eu du mal à se trouver. On n’était pas à l’aise, contrairement à eux. Malgré tout, on a eu pas mal d’occasions mais on est tombé sur un gardien en grande forme qui nous a souvent écœurés."

De retour sur le parquet, les visiteurs héritent de belles possibilités, toutes enrayées par un dernier rempart infranchissable. Après avoir laissé un peu d’espoir à ses invités, Bilzen retrouve le chemin des filets et empile les buts jusqu’à 7-0. "On s’attendait à un match difficile, car on avait visionné durant la semaine leur bonne réplique à Anderlecht vendredi dernier. C’est une équipe qui jouera les premiers rôles cette saison aux côtés des grosses formations habituelles. Même si le score est sévère, leur victoire est amplement méritée. En ce qui nous concerne, on va continuer à travailler en préparant au mieux nos deux prochains matchs à domicile face à Visé et Malle où il faudra absolument prendre des points", conclut le coach hurlu. Entre-temps, ils vont devoir se farcir un périlleux déplacement du côté de Charleroi, équipe en pleine bourre en ce début de saison qui a déjà inscrit dix-huit buts lors de ses deux premières sorties.