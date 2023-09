Les Athoises battues 3-0 pour leur entrée en matière en nationale

C’est samedi que l’équipe féminine du Pays Vert faisait son entrée en lice en championnat. Titrées en P1, les promues athoises se rendaient à Auderghem d’où elles sont rentrées avec un revers 3-0. Menées dès la 10e, les Gazelles encaissaient encore sur penalty à la 35e avant de concéder le dernier but en toute fin de duel. Première petite déception car l’adversaire devrait aussi lutter pour le maintien ! "J’aurais ainsi préféré commencer par un ténor du championnat, histoire d’aller se faire bouger un bon coup sans perdre de point chez un candidat au sauvetage, car c’est clairement ce qui s’est passé, notait Sandrine Van Herzeele, la T2. Entame de match pas top chez un Auderghem qui y va sans se poser de question. Tout le contraire de nous ! Dans ce cas-là, il ne faut pas s’étonner de se prendre un but après 10 minutes. Contre un adversaire au jeu direct et rapide, une fois mené, ça complique encore l’affaire. Je trouve toutefois le score un peu lourd sur l’ensemble de la partie mais on n’a pas montré assez de hargne et on n’a pas suffisamment d’occasions pour revendiquer le point. Il faudra réagir, surtout mentalement, la semaine prochaine. Il y avait trop de têtes baissées déjà à la mi-temps, il faut prendre conscience que ce sera difficile chaque semaine, que ce qui fonctionnait depuis des années facilement, ça ne passe plus comme dans du beurre à ce niveau… En soi, il n’y a rien de dramatique à perdre ce match, à condition d’en tirer les leçons et avoir les réactions appropriées. La persévérance doit être notre meilleure amie tout au long de la saison."