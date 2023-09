La photo qui fait babeler: Delplanque-Valentini, entre "Toto(s)", il a fallu choisir !

Promis, juré, craché – on peut, on est au foot ! – le cliché de la semaine, signé Jean-Luc Boitte, que vous pouvez retrouver sur le Facebook L’Avenir Wallonie picarde Sports, n’a pas été retouché. Et ce malgré les commentaires une fois notre photo diffusée au lendemain du succès 7-1 de Bruyelle sur Flobecq: "C’est un fake", lance Jean-François Hempte, dirigeant de Molenbaix. Allusion non dissimulée à ce contenu transparent, communément appelé eau, de la bouteille que tient en main Anthony Delplanque ! Un semblant d’hôpital qui se fout sans doute gentiment de la charité, dans "comitard", il y a comité mais surtout tard, qui plus est à Molenbaix…