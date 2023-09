D3A ACFFF: avec son duo Cortvrint-Fosso, le Pays Vert est chirurgical

Le Pays Vert est-il devenu une équipe chirurgicale ? À entendre le discours d’après-match du coach de son dernier adversaire, on pourrait bien le croire: "On a les plus belles possibilités pour marquer, mais on ne le fait pas. On n’a pas été assez réaliste sur nos nombreuses occasions. Ath en a obtenu moins mais il a été efficace devant le but. Ne cherchez pas plus loin les raisons de notre revers !" Michel Dufour de Monceau a posé un constat à l’issue du revers 0-3 de ses troupes face à celles de Pascal Verriest, et on a l’impression que l’on peut s’appuyer dessus: cette saison, il ne faudra pas laisser beaucoup d’espace de liberté à un Pays Vert qui, offensivement, est en train de mettre en place un système redoutable !