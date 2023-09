D3A ACFF: "J’ai directement pensé à ma maman", confie le Beloeillois Hugo Flammia, buteur à Jodoigne

C’était en quelque sorte le match des premières ce dimanche. Première victoire mais aussi premier but en championnat pour Hugo Flammia. Un goal non seulement crucial pour l’équipe mais aussi émotionnellement très fort à titre personnel quand on sait que Hugo vient de perdre sa maman, partie bien trop tôt. Le jeune homme ne cherche d’ailleurs pas à dissimuler ses sentiments au moment de décrire ce qui lui est passé par la tête. "C’est à la fois un grand bonheur et une fierté indescriptible, explique le centre-avant âgé de 17 ans. Ma plus fidèle supportrice n’a pas pu voir mon but, c’est mon seul regret, mais j’ai pensé à elle directement dans ma célébration avec les coéquipiers. J’ai eu 25 minutes de temps de jeu et j’ai eu l’occasion de me montrer, donc c’est génial ! Maintenant, à moi de travailler davantage pour continuer à grandir. En plus, le travail, c’est ma philosophie et ça colle bien avec l’optique du coach, qui aime les bosseurs."

"Un match référence"

Concernant le match en lui-même, Hugo estime que Belœil a bien géré son sujet lors de ce déplacement à Jodoigne. "Nous avons juste eu chaud durant les dix premières minutes de chaque période. Sinon, on voit qu’on monte clairement en puissance. On a réussi à décanter le jeu en trouvant l’homme libre dans les intervalles ainsi que dans la profondeur. Il faut dire que cette équipe de Jodoigne nous a laissé beaucoup d’espaces et que nous avons eu pas mal d’opportunités. Globalement, c’est un très bon match de notre part, qui est d’ailleurs à l’heure actuelle notre match référence."

Belœil commence aussi à former un collectif de plus en plus solide. Hugo Flammia a pu l’observer, même s’il ne s’enflamme pas par rapport aux objectifs initiaux qui restent d’assurer le maintien. "Nous avons une équipe vraiment équilibrée et nous pouvons faire très mal dans tous les aspects du jeu, poursuit-il ainsi. Après, notre ambition reste la même que celle de l’entraîneur et du club: le maintien dans la division. Mais je suis convaincu qu’on peut marquer les esprits. Dans le vestiaire, quand on parle du groupe, on s’appelle la famille et je pense réellement qu’on va vivre une belle aventure tous ensemble. D’ailleurs, dans les moments difficiles que je viens de vivre, j’ai pu remarquer qu’on formait déjà un vrai groupe, une famille. C’est important. Maintenant, on va profiter de notre victoire toute cette semaine et dimanche, on tentera de poursuivre sur notre lancée."