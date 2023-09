D2 ACFF: à Tournai, le métier rentre tout doucettement

"Marques vite trouvées"

Belle révélation aussi dès le coup d’envoi: Guillaume Robail – venu de Croix – un des renforts arrivés sur le gong est une pioche gagnante. Sans doute – mais on le saura avec le temps – la pièce qui manquait au puzzle tournaisien pour être complet. Le relais entre le milieu de terrain et les attaquants, celui qui est capable de faire la dernière passe décisive voire même de tenter le coup tout seul si la possibilité existe. Une vraie plus-value, ce qui est rarement le cas avec des joueurs débarquant en dernière minute, même si, comme chacun sait, c’est en fin de marché qu’on récolte les meilleures cerises, une petite pensée émue pour Jean-Claude Stocman…

Il était ravi du résultat pour sa première: "Quasiment 70 minutes et un but, je ne dois pas me plaindre après cinq entraînements, souriait Guillaume. On a eu la possibilité de se rendre le match facile et, franchement, le 2-1, puis l’égalisation ont fait mal. L’essentiel est d’avoir réussi à émerger. J’ai vite trouvé mes marques dans une équipe possédant de belles qualités. "

Avec la blessure de Sylla – on en saura plus en début de semaine – il fallait remanier le compartiment offensif. "L’entraîneur m’avait demandé comment je me sentais, et les sensations étaient bonnes. Malgré la chaleur, j’ai bien tenu le coup."

L’arrivée de Guillaume n’était pas forcément attendue: "Je devais m’engager au Luxembourg mais ça ne s’est pas fait, j’avais des touches en France en attente, mais les clubs avaient fait leurs choix. J’ai eu via un ami en France les coordonnées de Tournai, j’ai joué un amical (NDLR: à Flénu avec un but et un assist) et la suite est venue naturellement."

Avec un avenir qu’il envisage des plus positifs: "On est parti pour un an! J’ai essayé d’apporter ce que je pouvais. J’ai entendu dire qu’il y avait quelques soucis dans la dernière passe, ça tombe bien, j’aime jouer dans le dos des attaquants. J’ai essayé de soigner cet aspect des choses." Et avec succès, c’est le moins que l’on puisse dire…

Quentin Piéraert : "Ouf !"

Le capitaine Quentin Piéraert résumait un peu l’avis général: "Un mot me vient à l’esprit: le soulagement parce qu’on s’est fait peur. On entame vraiment bien le match en réussissant à trouver l’ouverture puis en doublant la marque. La réduction du score à quelques minutes de la pause fait mal mais que dire alors de l’égalisation qui intervient vite. Le doute s’est installé, on était dominés mais on a su rester solides en continuant à faire les efforts alors que Hamoir avait la maîtrise du jeu. Après nos 40 bonnes premières minutes, on s’est dit que ça allait être facile et qu’on allait pouvoir se permettre tout et n’importe quoi. Le second but le prouve un peu, on est en situation offensive, on perd le ballon et tout le monde ne revient pas." Quentin appréciait l’apport de Robail: "Il a montré ses qualités techniques et sa créativité, couvrant énormément de terrain." Ce sera bien nécessaire à Verviers dimanche, les Lainiers ayant gagné deux fois à l’extérieur pour un revers à domicile contre Verlaine…