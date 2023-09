Un dix sur dix mérité pour l’Estudiantes Tournai

N’allez pas chercher midi à quatorze heures, samedi soir, au hall des Sports de Tournai, pour la première à la maison de la saison, il n’y a pas eu match !

L’adversaire gantois n’a pas eu voix au chapitre, tout suspense ayant pris après vingt grosses minutes de jeu quand les joueurs tournaisiens creusaient de ma nière irrémédiable l’écart en mettant dix buts dans la vue de son invité du soir pour finalement disposer d’un avantage de plus 14 au repos: quasi parfait ! "C’était difficile de faire mieux, confirmait Romain Poix. Je ne pense pas qu’on ressortira une telle mi-temps un jour, même s’il ne faut jamais dire jamais. Mais c’était très bon, même si les trois premières minutes n’étaient pas à notre avantage."

L’Estu a été mené 0-1 et 1-2 avant de… dérouler ! "Ce qui m’importait, c’était de rebondir défensivement par rapport à ce que j’avais vu sept jours plus tôt à Hubo. Si on y avait gagné, on s’était compliqué la tâche en encaissant beaucoup trop: 18 buts en première période à cause d’un manque d’impact. On ne voulait pas revivre ça. On avait bossé à l’entraînement et on l’a mis en application sur le terrain. C’était devenu dur pour Gand de passer notre rideau défensif et quand il le faisait, il tombait sur Tanguy Lefebvre qui était à la parade."

Offensivement, si Maamir régalait comme à son habitude, chacun y allait de sa touche. Ou de sa grande, à l’image de Voglaire dont la montée en seconde partie de premier acte a été prolifique, l’arrière faisant passer le marquoir quasiment à lui tout seul de 17-6 à 23-9. Un score qui empêchait tout retour ! "Avec comme stat intéressante le fait qu’on ait inscrit une bonne moitié de ces buts sur jeu rapide et des reconversions. C’est réjouissant car c’est notre identité de jeu ! À partir du moment où on met en échec l’équipe en face de nous, on la punit dans la foulée."

Profondeur de banc

Au retour des vestiaires, si les Rosier, Bonnet, Haouari et Devemy donnaient l’impression de vouloir saler la note, la fluidité était moins présente, l’écart en marquoir ne grandissant pas: 36-22 ! "On a un peu relâché, avouait le coach. Mais le but n’était pas de tuer l’adversaire. C’était l’occasion de faire jouer tout le monde. Vu l’effectif, on a des possibilités et on doit les utiliser. La profondeur de l’effectif (NDLR: à certains moments, les Lefebvre, Rosier, Maamir, Vermander, Dassonville et Mwamba soufflaient ensemble sur le banc) est telle qu’on ne peut que s’en servir. On ne doit plus tirer sur la corde de joueurs dits cadres. Quand chacun est à niveau, ça peut donner ce genre de match ! Durant 30 minutes, on a été costaud, il n’y avait quasi rien à redire."

À redire, non ; à dire, oui ! Ou plutôt à faire remarquer: l’Estudiantes enchaîne les victoires. Deux cette saison, ce qui fait se poursuivre la série entamée en fin de saison passée. "On avait gagné nos six matches de play-down et avant ça, les deux derniers du championnat régulier", disait Romain Poix. En cette rentrée, l’Estu a droit à un dix sur dix ! "C’est bien mais on ne doit pas s’en satisfaire. Il faut bosser pour aller chercher d’autres bonnes notes car, au fil de la saison, l’adversité va augmenter." À commencer par ce samedi, à nouveau à la maison, face à Eynatten.