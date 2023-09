Scores: 15-23, 33-52, 51-69, 59-91. ASTEK:Roubière 0+0+0+4, A. Bachelard 2+4+0+7, M. Bachelard 5+14+4+2, Voiturier 3+2+5+6, Vandam 0+0+2+0, Delannoy 6+4+0+0, Delaere 2+0+0+0, Salmon 2+3+6+3, Berthe 3+2+0+0.

Après son excellente entrée en matière à domicile de la précédente semaine contre Loyers, Kain appréhendait logiquement son premier long déplacement en terre liégeoise. Pour compenser quelques absences de marque, le coach Mathieu Bocquet avait fait appel aux jeunes Delannoy, Roubière et Delaere. Ces derniers ont parfaitement répondu aux attentes. L’ASTEK s’est en effet installé aux commandes d’entrée avant d’accentuer progressivement son avance à la plus grande joie du coach: "Je suis évidemment content de l’état d’esprit affiché dans la continuité de la semaine passée. Défensivement, on a livré une très belle première mi-temps en inscrivant de nombreux paniers sur des reconversions rapides. Les joueurs ont fait preuve d’un remarquable esprit collectif et c’est agréable de voir nos jeunes participer à la fête."

On s’en voudrait presque de voir ce très bel élan en championnat s’interrompre par le week-end de Coupe. Qualifiés sur le fil en phase de poules, l’ASTEK rend visite, vendredi soir, à Uccle, adversaire qui s’est incliné en championnat contre Maffle. "On verra avec quelle équipe on pourra se déplacer mais même si la Coupe n’est pas un réel objectif, on se dit que ce serait sympa de pouvoir passer l’un ou l’autre tour supplémentaire", poursuit Mathieu Bocquet qui s’inquiète d’avoir perdu un Maxime Bachelard, victime d’une entorse, pour quelques semaines.