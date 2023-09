Play-off: En treize jeux, Thieulain reste dominateur et rejoint la finale

Et cela se ressentait en début de lutte. À domicile, les Flandriens s’envolaient à 4-1. "On menait même 30-15, rappelle Christophe Monnier. Mais au lieu de leur faire mal, on a remis Thieulain dans le match. Notre adversaire a alors effectué un changement tactique. Metayer est passé au fond et a été monstrueux. Plus les jeux avancés, mieux ils jouaient". Le capitaine des Canaris reconnaissait avoir connu un petit moment de stress. "À 4-1, on pense à tout. On se dit que si on continue de la sorte, on risque de prendre un lourd score et de voir la finale nous passer sous le nez. Mais on s’est dit également que rien n’était perdu. On pouvait encore inverser la tendance. Ce qu’on a réussi à faire. On a atteint l’armure en menant. En seconde mi-temps, on a pu dérouler".

Quand même une belle saison pour Kerksken

Avec un 7-13 obtenu loin de ses bases, Thieulain était sur le velours. Il ne lui restait "qu’à" faire huit jeux face à ses supporters pour rejoindre une nouvelle finale. "On savait que ce serait compliqué en arrivant ici, reprend le cordant de Kerksken. Le début de lutte allait être primordial. Quand on regarde les quatre premiers jeux, il y avait moyen de les faire douter un peu plus. À 3-2, ils ont encore trois jeux de 40 à 2. Mais à 3-2 après le premier tour de livrée, on était conscient que la lutte était finie. Il aurait fallu faire 1-4 pour espérer quelque chose. C’est toujours dommage de louper une finale. Mais je pense qu’on peut dire que la saison est réussie pour nous. On repart avec cinq trophées quand même". Et on ne doute pas que les Michiels Boys, où Gil Thirion viendra prendre le fond, seront toujours aussi forts l’année prochaine et qu’ils partiront en quête d’un nouveau titre.

Du côté de Thieulain, on ne voulait surtout pas minimiser la tâche accomplie. "Si on ne regarde que les scores, on peut se dire que c’est une qualification facile. Mais cela n’a pas été aussi aisé que cela en a l’air. On a surtout fait une belle prestation samedi. Mais il fallait encore faire le deuxième pas aujourd’hui. On est dans une bonne passe pour l’instant. On croise les doigts pour que tout le monde soit en forme la semaine prochaine".

Se méfier de Maubeuge

Désormais, c’est Maubeuge qui se dresse sur la route qui mène vers un deuxième titre de suite pour Thieulain. Comme Isières l’an passé, les Français semblent être un petit cran en dessous. Mais le capitaine des Jaunes et Noirs ne veut pas en entendre parler. "Je me méfie de chaque joueur de Maubeuge. S’ils sont en finale, ce n’est pas un hasard. Ils ont réalisé une belle saison. On devra aussi voir la forme du jour et la météo. S’il y a du vent, cela peut tout changer. Par contre, ce qui est certain, c’est qu’on ne va pas jouer pour finir deuxièmes".