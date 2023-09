Play-off en N2: Œudeghien a cochonné sa dernière copie

Le capitaine des Verts – en jaune pour l’occasion – disait vrai, ses troupes offrant, samedi, un visage conquérant, malgré les éternels hauts et bas, pour s’imposer 13-11 et s’accorder toutes les chances en vue du retour du lendemain. "Mais rien n’a été facile, signalait Éric au terme de l’aller remporté sous un soleil de plomb. La météo n’a pas aidé, et l’organisation du Huit de Septembre non plus. On est cramé, les organismes souffrent, Corentin Sergeant a dû être remplacé à cause de son épaule, Florian Vanhoverberghe n’était pas au mieux et a eu des crampes, mais il faudra remettre ça dimanche car on a une belle carte à jouer. Avec cette victoire, même très serrée dans les chiffres, je nous donne près 70% de chances de passer."

"On est encore trop irrégulier"

Un pourcentage en nette hausse qui s’expliquait par la victoire mais aussi par la façon de jouer. "On gagne, c’est bien, mais on reste sur notre faim, car Hamme-Zogge doit se réjouir d’avoir pris onze jeux. C’est deux ou trois de trop à mon goût car les Flandriens n’ont pas été impressionnants. Le souci, c’est qu’on ne l’a pas été non plus ! Si on a connu d’excellents passages, on est passé au travers de certaines parties de la lutte. Si on doit avoir des regrets, c’est à ce niveau-là: on est encore trop irrégulier ! Par moments, on ne joue plus en équipe, on fait parfois son truc en solo. On le sait, on essaie de rectifier ça. C’est dommage car, quand on est tous concernés, on forme un ensemble parfaitement cohérent."

Cette lutte aller a illustré ce constat: "On mène 3-0, on est rattrapé, on repart à 7-4 à la pause. On laisse revenir à huit partout, puis on fait 10-8 et ce sera encore 11-11, énumérait Maxime Defossez, auteur du quinze victorieux validant le succès à domicile au prix d’un superbe réflexe. Une vraie libération car on voulait finir à 13-11 pour se permettre d’aller à Hamme-Zogge avec un tout petit droit à l’erreur."

Un jour sans au pire moment

Malheureusement, ce droit à l’erreur tombait vite à l’eau lors du retour de dimanche. Œudeghien passait au travers de son entame de match. Le retour à 2-1 n’était qu’un feu de paille de la part des Frasnois qui prenaient l’eau face à Musch et ses coéquipiers de l’Eendracht: 7-1 à l’armure, c’était bien mal barré ! Confirmation à la reprise: 8-2 puis 13-2 ; au revoir, bonsoir ! "Un off-day complet, regrettait Éric Bremels. On a été inexistant de la première à la dernière balle. Il suffisait à Hamme de jouer entre les lignes pour scorer puisqu’on renvoyait tout dehors. Une fois à 7-1 à l’armure, la messe était dite. On voulait éviter d’avoir un jour sans, il est arrivé au plus mauvais moment. Il y a de la déception car tout était possible à l’issue de l’aller. Et puis, il y avait sans nul doute un coup à jouer en finale."

Genappe a en effet réussi l’exploit de sortir Sirault: défaite 12-13 à l’aller, victoire 9-13 au retour ! "Un adversaire à notre portée mais c’est comme ça, on ne méritait pas de passer. On laisse la place à Hamme qui sera favori. Quant à nous, on reviendra la saison prochaine... Avec l’arrivée de Nicolas Dupont, on sera plus ambitieux alors qu’on visait le maintien cette année. Jouer les play-off et aller en demi-finales est donc déjà une réussite, même si on s’était pris au jeu et s’il y a un léger goût de trop peu."