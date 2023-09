Brunehaut – Bléharies 3-2

À la 10e, Nowak sert Bilouez qui n’a plus qu’à conclure. On assiste à une série impressionnante d’occasions ratées par l’armada locale. À l’heure, Dingenen pense plier le match mais c’était sans compter sur la volonté de la formation visiteuse bien plus entreprenante que lors des trois premières journées. À un quart du terme, Sauvage réduit l’écart. Bilouez fait ensuite 3-1, et Donnez clôturera ce derby.

Havinnes – Risquons-Tout B 5-2

Sur la première action, Abakrim met son équipe sur le velours. Bien dans le match, les locaux augmentent leur avance par Gahyde à deux reprises et Duthye. À la reprise, Gadeyne profite d’un relâchement pour relancer l’intérêt. Et c’est même 4-2 par Delcroix à la 80e. À l’approche des arrêts de jeu, Gahyde s’offre un troisième but.

Hérinnes – Néchin B 3-2

Vite, les locaux prennent l’avance par Safar. La première période est dominée par Hérinnes qui manque cependant de finition. À la reprise, Néchin remonte avec de meilleures intentions et égalise par De Groote sur penalty. Detrait redonne l’avance aux siens et une fois de plus, c’est De Groote qui remet les équipes à égalité, à nouveau sur penalty. L’on se dirige vers ce score nul mais à la 96e, un penalty transformé par Detrait permet à Hérinnes d’empocher les trois points.

US Mouscron – St Jean 2-2 (arrêté)

Après une période équilibrée, les Hurlus ouvrent la marque par Abukwaik. Après ce premier but, le match commence à être tendu. À 2-2 à la 80e, un joueur local reçoit sa deuxième jaune qu’il conteste fortement. S’en suivent des débordements qui mettront fin au match plus tôt que prévu !

Obigies B – Taintignies B 3-2

Les premières incursions sont visiteuses avec des essais de Maton et Grulois qui auraient pu connaître un meilleur sort. Après la pause boissons, Maton ouvre la marque sur un penalty léger. À la reprise, Obigies réagit et égalise peu après l’heure par Altruy. À la 78e, la tête de Verdy trouve la lucarne. Le coach local joue son va-tout avec quatre attaquants. Choix payant puisque Vandenhove sur penalty et Berx vont inverser le cours du match sur le fil.

Rumes LG – Herseaux B 4-2

Aux abois en première période, les Rumois encaissent deux buts par Falcao d’entrée de jeu et Gouba à la 15e. Dans les cordes, les locaux se réveillent à la reprise et reviennent vite à 2-2 par Gabin et Simon Ogé. Le match bascule en faveur d’une équipe locale transformée. À l’heure, Charlet sert Henry qui donne l’avance à son équipe pour la première fois dans ce match fou. Et ce n’est pas fin: à la 75e, G. Ogé anéantit tous les espoirs visiteurs.

Templeuve B – Montkainoise B 3-1

Bien présents dans les duels, les Templeuvois trouvent l’ouverture à la 16e par Pollet. Dans la foulée, deux buts locaux seront refusés. À la 44e, Zenner double la mise sur penalty. Templeuve se relâche quelque peu, ce qui permet à Moulin de relancer l’espoir visiteur à la 55e. Espoir de courte durée, trois minutes plus tard, Ammar plie le match. Une première victoire qui fait du bien au moral des troupes.

Provinciale 4B: les trois premiers de la classe gardent bien le cap

Thumaide B – Anvaing B 2-0

Pour son deuxième match de la compétition, Thumaide B recevait un gros client. Après une entame partagée, les locaux ouvrent la marque sur penalty par Cossement. Anvaing pousse pour revenir mais le score n’évoluera pas jusqu’au repos. En seconde mi-temps, Anvaing reste dangereux sur de longs ballons dans le dos de la défense. À la 75e, un tir de Lorsignol est repoussé par le gardien visiteur dans les pieds de Masson qui ne se fait pas prier pour doubler la mise et valider une victoire acquise au caractère par les hommes de l’entraîneur Stefen Ashman.

Flobecq – Quiévrain B 6-1

Battu sèchement à Bruyelle une semaine plus tôt, Flobecq a réagi face à Quiévrain B en lui infligeant un score tennistique. Pot a lancé son équipe dès la 4e et doublé la mise à la demi-heure. Rodriguez Perez se chargeait du 3-0 au retour des vestiaires. Si les visiteurs réduisaient l’écart dans la foulée, Maquet convertissait un penalty pour reprendre les distances. Dans les dix dernières minutes, Ognissanto et Bousbaine scellait le score.

Velaines B – Hérinnes B 5-0

Dans une bonne spirale depuis le début du championnat, les "B" de Velaines ont confirmé à la maison face à des Hérinnois qui ont dû courir après le score à partir de la 27e quand Mezani ouvrait les hostilités. Le 2-0 signé Sabbar permettait aux locaux de souffler sereinement durant le repos. Le même Sabbar faisait 3-0 à la 50e sur penalty. Villyn faisait à son tour trembler les filets à l’heure. Tandis que Dumetz atteignait le score de forfait !

Wodecq – Barry-Carrières 3-1

Peu avant la demi-heure, Deparis récompense la bonne entame de match des siens. Cette avance est doublée par A. Decroie à la 42e et à la 44e, Belhadj relance son équipe sur penalty. Sur l’ensemble de la deuxième mi-temps, les échanges sont équilibrés et il faut patienter la 88e pour voir A. Decroie faire 3-1 sur un penalty. Wodecq continue son petit bonhomme de chemin sur la troisième marche du podium.

Molenbaix B – Bruyelle 5-2

Le premier quart d’heure est à l’avantage des visiteurs qui ouvrent la marque sur une tête puissante de Motte. Molenbaix équilibre les échanges et égalise par Boucart, idéalement servi par Bernard. À la 40e, le match est interrompu suite à la blessure au dos d’un visiteur. À la 62e, Motte et Boucart s’illustrent à nouveau (2-2). Les locaux prennent l’ascendant et inscrivent trois buts dans les vingt dernières minutes par Bayart, Dujardin et Boucart. Belle réplique d’une équipe de Bruyelle qui prône le beau jeu.

Vaudignies B – Ellezelles B 0-3

Dans le duel des équipes à zéro point, la période initiale est équilibrée mais Ellezelles se montre plus réaliste pour mener 0-2 au repos. "On a eu deux belles occasions aussi, mais on n’a pas su concrétiser, regrettait Julien Dequesne, coach de Vaudignies B. Sur un coup-franc, mon gardien se troue un peu et c’est 0-1 ! On se fait encore avoir sur une reconversion offensive avant la pause. Après celle-ci, sur un cafouillage, on encaisse vite le troisième. Si on loupe un péno, on n’a jamais su être dangereux. On perd, c’est dur, mais le moral reste là, car le niveau de jeu est meilleur."

Provinciale 4C: Vaudignies s’est fait surprendre chez les Belœillois

Belœil B – Vaudignies 3-2

Le challenge était de taille pour Belœil B, à la recherche d’une première victoire, face à une équipe qui n’a connu que ça jusqu’ici. Vaudignies entamait d’ailleurs en trombes et Kostenko faisait 0-1 à la 20e. Peu avant la pause, De Waele doublait les chiffres. Sur le velours, les visiteurs allaient toutefois sombrer après le café. En surchauffe, ils voyaient Olivier atténuer le score. Puis, venait le show Calicchio qui, durant les cinq dernières minutes du match, plantait deux roses pour valider le succès de ses couleurs qui devrait les lancer dans ce championnat.

Wiers B – Pommerœul B 2-0

La belle série se poursuit pour Wiers B qui, après sa victoire de ce dimanche à domicile face à Pommerœul B, réussit un bilan de 10 sur 12. Il aura fallu du temps pour que la situation ne se débloque ce week-end, Wattiez jouant le décapsuleur à la 69e. Malgré ce but, tout restait indécis et il fallait attendre la fin de la partie pour voir les choses se décanter. Alors que Sferrazza recevait la rouge à la 87e et mettait Pommerœul à dix, Thayse endossait, soixante petites secondes plus tard, une nouvelle fois le rôle de remplaçant de luxe, scorant un quart d’heure après sa montée au jeu (2-0).

Quiévrain B – Meslin GM B 1-1

Bloqués à un point, les B de Quiévrain et Meslin n’ont pas réussi à se départager, récoltant ainsi chaque leur deuxième unité qui les maintient en bas de tableau. Sur penalty, Meijnaert débloquait le match à la 8e en faveur de Meslin. Quiévrain égalisait à la 30e, ce qui sera le dernier fait important d’un duel sans vainqueur désigné.