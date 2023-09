Luingne B – Béclers 1-2

À la 20e minute de jeu, le joueur local Lobo prend la poudre d’escampette et s’en va ouvrir le score. Béclers est touché dans son orgueil et réplique de belle manière. Suite à un coup franc, Degueldre effectue une reprise de la tête qui fait mouche, c’est 1-1 ! Luingne met le pied sur le cuir au retour des vestiaires mais se heurte à une formation de Béclers très solidaire. Sur un contre rondement mené, Castel s’enfuit sur l’aile et fait 1-2. Les locaux poussent, se créent des occasions, le score restant toutefois acquis.

Pays Vert B – Escanaffles 3-0

Le quart d’heure initial est clairement dominé par la formation visiteuse et c’est à l’issue de ce laps de temps, sur la première sortie de son équipe, que Vandenborre ouvre le score pour les locaux. Escanaffles accuse le coup et le Pays Vert en profite pour prendre le dessus. À la 35e, Fontaine récupère un ballon qui traîne et le donne à Eckhaut qui fait 2-0. Alors qu’il reste une dizaine de minutes à jouer, Dubois trouvera Dutilleul qui est idéalement placé pour porter les chiffres à 3-0.

RUS Tournai – Rongy 1-3

L’Union de Tournai se crée les plus belles occasions et voit le gardien de but de Rongy s’interposer sur un coup franc qui prenait la bonne direction. À la 45e, Selvaix part en contre et fait 0-1 en faveur des Diables Rouges. À la 59e, sur une sortie de défense bien orchestrée, Sidibe égalise pour l’équipe locale. À la 77e, Martinache signera le 1-2 pour les visiteurs et c’est ce même joueur qui fera 1-3 à dix minutes du terme pour assurer la victoire.

Bléharies – Thumaide 4-2

À la 7e, un centre de Bacro trouve Defert qui fait 1-0. Bléharies aura plusieurs occasions de doubler la marque, ce qu’il ne fera pas au cours de la période initiale. Dès la reprise, Decruyenaere égalise. À la 73e, Remson trouve une lucarne parfaite pour le 2-1. Deux petites minutes plus tard, Marghem transforme un penalty accordé pour une faute de main (3-1). Un nouveau penalty pour une autre main coupable dans le clan adverse cette fois et c’est 3-2 par Colla. Evrard aura le dernier mot et fera 4-2 sur coup franc à la 86e.

Biévène – Péruwelz B 2-1

Au quart d’heure, une faute dans le rectangle sur Ingana Montay offre à Delperdange la possibilité d’ouvrir la marque en faveur des locaux sur le coup de réparation, ce qu’il fait sans trembler. Une équipe de Biévène qui domine et se crée encore quelques belles possibilités lors du premier acte. C’est toutefois 1-0 à la pause. Après les citrons, un débordement de Baele va arriver dans les pieds de Solari qui ne se fait pas prier pour doubler les chiffres. Dervaux doit alors s’y reprendre à trois fois afin de faire 2-1, le gardien finissant par s’avouer vaincu après avoir repoussé le cuir à deux reprises. Biévène va se retrouver à 10 à un quart d’heure du terme suite à une exclusion. Des locaux qui vont rater la transformation d’un penalty, le gardien profitant de la mollesse de l’envoi pour le stopper.

Taintignies – Estaimbourg B 3-1

Deux belles possibilités pour Taintignies qui voit Comblé les galvauder malheureusement. Dewaegheneire se montre plus chirurgical et fait 0-1. Lecroart égalisera d’une frappe croisée, c’est 1-1 au repos. Après les citrons, un joli envoi de Lecroart est repoussé dans les pieds de Comblé qui réussit le 2-1. C’est ce même Comblé qui fera 3-1 en étant à la réception d’un coup franc bien tiré par Pluquet.

Montkainoise – Velaines 2-2

Velaines se montre un peu fébrile tandis que les locaux doivent composer avec cinq absents ayant joué la semaine dernière et étant partis en vacances. C’est suite à une accumulation dans les mauvaises décisions que le premier but va tomber en faveur des visiteurs des œuvres de Bourichon. D’une action individuelle à la 44e, Lefebvre va rétablir la parité de bien belle manière. Les locaux reprennent avec vigueur suite à la pause et Lefebvre les met rapidement aux commandes en mettant le but du 2-1. À la 65e, ils se retrouvent en infériorité numérique suite à l’exclusion de l’un de leurs joueurs. On dit alors que deux actions pouvant amener un but en leur faveur sont injustement arrêtées par l’arbitre qui siffle autant de hors-jeu. À la 94e, un dégagement du gardien remonte le terrain et trouve Manteau qui égalise et vient de la sorte jeter un froid dans les rangs locaux.

Risquons-Tout – FC Tournai B 1-1

Le gardien de Tournai, Parent, doit rapidement s’interposer sur un envoi local et éviter l’ouverture de la marque. Après quatre grosses occasions en faveur des visiteurs, le local Dubois voit son envoi venir heurter la latte. Le score est nul et vierge à la pause. Parent se met de nouveau en évidence après la pause bienvenue par ces chaleurs peu compatibles avec le développement du beau jeu. Sadaune ouvre la marque à la 66e (1-0). Tournai réagit et Ngoyndaya égalise en s’y reprenant à deux fois sur un coup de coin.

Provinciale 3B: les régionaux n’ont pas connu la défaite

Pommerœul – Ent. Mons Nord 2-2

Une excellente première période des locaux qui vont vite prendre les commandes avec un but de Cammarata d’une lourde frappe au grand rectangle. Feirreira, via un coup franc direct, va ensuite doubler la mise. Quatre grosses possibilités vont encore se présenter dans les rangs locaux, mais le score de 2-0 restera acquis à la pause. Nouvelles très grosses occasions pour Pommerœul à la reprise, la justesse faisant à nouveau défaut. Alors que l’on croyait la victoire acquise, Kpeigouni va scorer à deux reprises dans les arrêts de jeu et venir refroidir de la sorte les ardeurs locales. La déception est immense en raison de la qualité de la période initiale, mais aussi en fonction des buts tombés tardivement en faveur des visiteurs.

Chièvres – JS Honnelloise 0-0

Dès la 1re minute de jeu, Di Pietro touche la barre transversale dans le clan local. Le même Di Pietro qui voit le gardien adverse s’y reprendre à deux reprises sur le penalty qu’il venait de tirer. Chièvres pouvait mener avec une belle avance à la pause, il n’en sera rien. Après les citrons, il a fallu un gardien visiteur, Rousseau, en très grande forme afin de contraindre les Aviateurs au nul vierge.

Meslin GM – CDF Espanola 3-1

Meslin domine et produit du très beau jeu qui sera récompensé par trois buts inscrits par Duhoux en l’espace d’un bon quart d’heure lors de la première période. Après la pause, les visiteurs se montrent plus appliqués et reviennent à 3-1 à la 65e, suite à une erreur de la défense locale. Le poteau viendra à l’aide de Meslin qui se fera quand même peur en fin de rencontre en oubliant de tuer définitivement le suspense et surtout en s’exposant à une très belle réaction des visiteurs les ayant un peu regardés avec trop de respect en première période.

Isières B – Neufvilles B 2-1

Après quelques escarmouches de la part des visiteurs amenant le danger devant la cage isiéroise, le but d’ouverture est inscrit à la 44e. Dernoncourt, d’une passe de 30 mètres, isole Lancelle qui fait 1-0, score à la pause. À la 57e, suite à un corner très mal repoussé, Vandervaeren égalisera après trois rebonds du cuir sur la latte. Peltier entre au jeu à la 63e et son apport va être déterminant. Dans la minute qui suit, il est à la réception d’un corner tiré par Noul et il inscrit de la sorte le 2-1 final pour engranger la victoire.

Provinciale 3C: Enghien B engrange son premier succès

Ronquières – Enghien B 1-2

On avait changé de système défensif chez les visiteurs et c’était le bon plan en l’occurrence lors de ce match en déplacement à Ronquières. À la 14e, Fernandez déborde et isole Coudou qui fait 0-1. À la 17e, c’est toujours Fernandez qui est à la baguette et il sert Vandergucht qui ne se gêne pas pour doubler les chiffres. Ronquières réplique et touche la latte. Des locaux qui pressent en seconde période et sont récompensés de leurs efforts à la 86e (1-2). Une nouvelle occasion aurait pu déboucher sur l’égalisation mais les trois points, les premiers, resteront acquis pour Enghien.