Les absents ont eu tort de ne pas emprunter le chemin de la drève du Château car on a eu droit à un festival de football: des buts, des retournements de situation, des parades splendides – Luingne a la chance de disposer de deux excellents gardiens ! – du spectacle et un arbitre qui a tenu la baraque. "Un super-match pour les spectateurs et un bon point pris pour nous-même si on mérite sans doute la victoire vu les arrêts de Ranieri, relevait Michaël Browaeys. Même si on s’est troué en début de partie, on a réagi, on était bien en place et on a pris la possession du milieu de terrain. On a montré qu’on était là en réussissant à égaliser alors qu’on avait eu l’avantage avant d’être dépassés." Houzé se joue de Bruyneel dès la 10e mais Velghe fait preuve de sang-froid pour égaliser à la 28e sur un bel assist de Mahée. Luingne prend un coup sur la tête dès le retour des vestiaires avec le 2-1 signé Van Weehaege mais en quatre minutes, de la 52 à la 55e, Reheul et Berthe inversent la tendance. Un but que le défenseur central dédie à David, un ami hospitalisé. Reheul rate le break, Ranieri se multiplie mais ne peut rien sur un but amené par la rage de Descamps qui isole Tevel. Anvaing aura encore l’occasion de l’emporter mais Berthe et Ranieri monteront bonne garde: "On concède trop d’occasions, Anvaing a pu tirer dix ou douze fois au but. À la limite, on ne mérite même pas le point", finissait Giovanni Seynhaeve.

REAL B – Isières 2-0

"Comme on s’y attendait, ce n’était pas un match facile. Mais on s’était bien préparé", débute Ronny Roelen. La REAL a la possession, alors qu’Isières tente d’installer une pression et de sortir au plus vite tout en espérant maîtriser les phases arrêtées. À la 20e, suite à un joli mouvement collectif, Borremans marque de la tête sur assist de Danzo. "On a manqué plusieurs occasions, que ce soit en première ou deuxième période. De belles occasions, pas des petites, poursuit le T1 local. Isières a poussé pendant un bon 25 minutes pour tenter de revenir." La REAL fait le break à la 84e. Après un premier essai repoussé par Vandendooren, Danzo se trouve à l’affût. "Content de cette première victoire. On a une équipe jeune, avec nos deux joueurs les plus âgés qui avaient 28 et 23 ans. Elle sait jouer au foot mais ça restera un championnat compliqué."

Pays Blanc B – Templeuve 5-0

Le Pays Blanc a totalement dominé son sujet, en étant la seule équipe sur le terrain dans ce match. "Templeuve aurait peut-être pu marquer un but mais le 5-0 est mérité, estime Alexandre Depraetere. On était au-dessus dans tous les compartiments." Le score est de 2-0 à la mi-temps, grâce à des buts de Vivier à la 20e et Rjillo d’un coup-franc direct à la 35e. Fakhar alourdit assez rapidement le score en deuxième période, d’une reprise du pied au second poteau sur corner. Lancé en profondeur, Vanalderweireldt marque d’une latte rentrante, avant de fixer le score avec un deuxième but. "À signaler un très bon arbitrage d’Arnaud Batteur."

Estaimbourg – Esplechin 12-2

"Un début de match sérieux des joueurs qui ont pratiqué un bon football. On mène assez vite 2-0 par Dubrulle et Taquet", explique Quentin Winberg. Esplechin revient à 2-1 par Yuksel ! "Ils étaient efficaces en contre. On savait qu’il fallait les distancer, ils pouvaient marquer sur chaque action", poursuit le T2. Chose faite rapidement, puisque le marquoir affiche 6-2 à la pause. Avec des buts de Devianne, Senesael et de Dubrulle deux fois côté local. Et de Vasconcelos pour les visiteurs. En seconde période, Estaimbourg enfonce le clou avec six autres buts, marqués par Clément et Dubrulle, auteurs de doublé, Senesael et Devianne. "Gros match de Dubrulle avec 5 buts et 3 assists. On a été efficace devant, sérieux jusqu’au bout. Quand on a pu dérouler, Esplechin s’est effondré."

Harchies-Bernissart – Et. Ere 5-1

Jean-Charles Fabrel était très content des premiers points obtenus par son équipe: "Très content du contenu aussi. Mais le premier goal a été compliqué à inscrire. Et à ce moment-là, on n’est jamais à l’abri d’un contre adverse." Harchies prend le match en main mais retombe dans ses travers. "Même si on avait la maîtrise du ballon, on loupe l’une ou l’autre belle occasion…" Mais d’une belle frappe, Harhaz débloque la situation vers la 70e. Après ce premier but, les locaux déroulent. Suite à une belle sortie de balle et une reconversion rapide depuis la moitié de terrain locale, Gallo inscrit un premier goal. Avant d’en inscrire deux de plus, dont le troisième sur penalty. "Après le 1-0 on a eu plus facile, avec un jeu plus ouvert et plus d’espaces", analyse le T1 d’Harchies. Ghiselin réduira la marque sur penalty à la 94e. Mais Sanna gèle le score deux minutes plus tard.

Herseaux – Stade Mouscron 3-2

Herseaux prend les 20 premières minutes à son compte avec quelques occasions. "Ils étaient plus dynamiques, agressifs et étaient présents sur les deuxièmes ballons, avance Julian Depoorter. On est rentré progressivement dans la partie et on fait 0-1 sur un penalty de Seignez." En début de deuxième mi-temps, Marti égalise sur une erreur mouscronnoise. "C’est alors un match équilibré où chaque équipe se rendait coup pour coup". Le Stade repasse devant par Seignez, sur un contre bien mené. "On pense que le plus dur est fait. Mais sur une erreur de marquage sur une touche anodine, on commet un penalty que Debailleul transforme." Les deux équipes veulent la victoire et c’est Herseaux qui l’empoche sur un contre conclu par Debailleul. "Sur l’ensemble de cette rencontre, ils méritent les trois points", indique le coach hurlu.

Enghien – Obigies 1-2

"Il nous fallait cette victoire. Un match compliqué au vu des fortes chaleurs mais aussi d’un effectif remodelé à la suite de nombreux absents, précise Fabien Delbeeke. Mais l’équipe a fait preuve d’un caractère qui était absent ces deux derniers week-ends." La première période est assez équilibrée avec peu d’occasions. À la 38e, Leclercq lance Elicaste qui se fait stopper fautivement, Hovine transformant le penalty. "En seconde mi-temps, Enghien a poussé. On a repoussé les assauts jusqu’à l’égalisation en fin de match." Sur un long ballon, Enghien gagne le premier duel et Di Vita hérite du cuir dans le dos de la défense pour le 1-1. "On pense que l’issue sera un partage. Mais on parvient à l’emporter sur un goal de Spreux qui devance Delvingt de la tête, grâce à un duel gagné par Elicaste sur un ballon d’Hovine."

Ellezelles – Wiers 2-1

Ellezelles commence par un pressing haut et après deux minutes, Vanderroost récupère le cuir aux 30 mètres et lobe Sainthuile dans la lucarne opposée. "Une bonne première mi-temps de notre part, indique Édouard Dewulf, le capitaine ellezellois. On a eu de grosses occasions et de belles percées qui ne se sont cependant pas concrétisées. Wiers a ensuite trouvé son temps fort et Marlier, sûrement l’homme du match, a sorti le grand jeu." À la 40e, un débordement sur le flanc droit amène un bon centre dont le deuxième ballon est mis dans la lucarne par Decaluwe. En seconde mi-temps, les échanges sont équilibrés. "À la 70e, on aurait dû bénéficier d’un penalty. Le match très fair-play a alors tourné un peu aux échauffourées même si le calme est vite réapparu. Wiers a continué de pousser avec des forces offensives impressionnantes." D’un coup de génie, Hajaje récupère le ballon peu après la ligne médiane, élimine son opposant et lobe le gardien. Une dernière phase litigieuse a lieu dans le rectangle des locaux "avec un jeu de contacts. Mais s’il y avait penalty cela a alors équilibré le débat."