P2 messieurs: Legrand rentre et Dottignies perd la main

C’est avec vingt minutes de retard et dans une atmosphère caniculaire que débute le derby mouscronnois opposant deux équipes ayant parfaitement réussi leur entrée en championnat. Si les joueurs locaux retrouvent un banc de touche relativement complet après la préparation estivale compliquée, le manque de rythme et d’entraînement se ressent très vite sur le terrain. Dottignies, qui s’appuie sur un mélange de jeunesse et d’expérience, est plus présent dans les duels et domine sans contestation les débats. Peu avant la pause, Simon Legrand fait son entrée dans la salle. Rentré de vacances quelques instants plus tôt, il rejoint le hall herseautois à vélo et attendra la mi-temps pour commencer son échauffement. Son entrée au jeu servira de déclic pour un groupe alors aux abois.

Et c’est ainsi que Jean-Claude Vanduynslager retrouve son meilleur cinq et les locaux reviennent dans la partie progressivement. Ce n’est toutefois qu’après 35 minutes que la Fraternité passe devant au marquoir, profitant de la fatigue qui mine le camp visiteur. Le 17-0 planté en tout début de quatrième période fait inévitablement la différence.

Même Nicolas Gillis, qui ne s’était entraîné que deux fois cet été, participe à la fête pour assommer ses anciennes couleurs. Sans réellement briller, la Frat remporte ce derby et s’assure trois points précieux dans la course à un podium. "Dottignies était certainement plus en mode derby que nous, mais nous avons su faire fonctionner le collectif pour faire la différence. Les joueurs ont bien mieux respecté mes consignes après la pause et Simon Legrand, qui n’était pas prévu au départ, a su apporter son expérience", disait Jean-Claude Vanduynslager qui saluera le retour de Wesley Demeyere à partie de la semaine prochaine.

Simon Legrand saluait pour sa part la confiance retrouvée par l’équipe: "On a mieux travaillé en défense et on a su relever la tête après une première période compliquée. Continuons de la sorte si nous voulons viser le top de la série mais attention aux pièges constitués par les équipes de milieu de tableau."

À la JS, Damien Schiavone regrettait le dernier quart catastrophique de ses troupes qui, privées de réel intérieur, n’ont plus su attaquer l’anneau herseautois mais restait optimiste en évoquant la force tactique de l’équipe. Damien De Mullier abondait dans le même sens en insistant sur le fait que son équipe avait su inquiéter un favori durant 30 minutes. De tels Dottigniens semblent bien armés pour viser une nouvelle fois le Top 5.