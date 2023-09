P1: toujours ce manque de réalisme à Péruwelz

Première occasion et premier but pour les Péruwelziens: Romano centre au second poteau où Carruana doit poser le pied sur le ballon pour secouer les filets. Douze minutes plus tard, une approximation de Noël permet à Paternotte d’armer mais le ballon s’envole dans le ciel. Une opportunité identique s’offre à Romano mais Godeau sauve les meubles. Péruwelz a loupé le KO et Soignies en profite pour revenir dans la partie. Sotgiu arme des dix-huit mètres et ne laisse aucune chance à Surmont. À la pause, les locaux peuvent s’en vouloir. Un essai de Milito trop croisé rouvre les débats. Mais c’est Soignies qui imprime le rythme que ne peuvent concrétiser Desmecht et D’Errico face à un Surmont excellent dans ses sorties. Également sur sa ligne quand il doit parer un essai du rentrant Lecocq. Les gardiens alternent les bonnes sorties devant Paternotte et D’Errico. Mais une erreur défensive locale permet à Kaminiaris de prendre Surmont en défaut à la 77e. À Péruwelz, on recherche toujours un goleador capable de faire la différence, et ce, malgré deux ultimes essais de Carruana.