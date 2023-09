Scores: 6-15, 18-26. Enghien: Mereau 0, Bourleau 0, Kikwaki 0+7, Samyn 0+3, Blondelle 3+0, Dalcq 0, Robyns 1+1, Godin 2+1, Demarcq 0. Kain: Fabbrizio 6+1, Merlevede 0+2, Deconinck 0+2, Rosemberg 2+2, Agache 0, Lamborelle 0, Bossu 3+4, Rubrecht 3+0, Demaret 1+0, Musy 0. Arbitres: M. Dufrasnes et Mme Collette.

La rencontre démarrait dans une atmosphère étouffante à Petit-Enghien. Les 33 degrés en extérieur étaient dépassés dans cette salle peu aérée. Le rythme n’en demeurait pas moins soutenu. Les Kainois, concentrés, se montraient redoutables en attaque. Les offensives de Fabbrizio, Rosemberg ou Bossu payaient directement. Des Enghiennois trop tendres pour leur répondre manquaient de réussite dans le premier quart avec seulement 6 points au compteur. Le temps-mort permettait à Wilmus de réorganiser ses troupes. Peu après, Merlevede se blessait aux adducteurs. La forte condensation due à la chaleur rendait le parquet humide. Cette blessure était issue de l’une des nombreuses glissades constatées en début de match. Par sécurité, l’arbitre M. Dufrasnes mettait un terme prématurément au derby quelques minutes plus tard, alors que l’état du parquet restait humide. "On a eu un blessé, j’ai prévenu les coaches que si la condensation perdurait, j’arrêtais le match définitivement, ce qui a eu lieu, détaillait l’homme en noir. Je pense que la sécurité des joueurs doit être la priorité."

Constat accepté par les deux camps ! Émilien Carion, coach kainois, acceptait la décision qui lui ôte pourtant une victoire qui se présageait. "Le parquet était dangereux. C’est dommage car nous avions bien commencé le match. Notre groupe de jeunes voudra se rassurer le plus vite possible en remportant le prochain match." Son homologue d’Enghien, Laurent Wilmus, est prêt à retrouver les gars de l’ASTEK. "Ce scénario n’arrive pas souvent mais cela avait déjà failli se produire la semaine passée. C’est indépendant de la volonté de tout le monde. On repart à zéro en vue de la remise." Alors que le match de la P1 féminine qui devait suivre était logiquement remis, un rapport sur la décision de l’arrêt de ce duel masculin sera remis par les arbitres à l’AWBB qui en décidera de l’issue.