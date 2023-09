Face à un des prétendants au titre, Moen se fait surprendre dès la 10e, à la suite d’une erreur de Carbonnelle. Les locaux prennent ensuite le match en mains, mais ils font preuve de maladresse dans le dernier geste. En seconde période, les Jaunes, toujours dans le contrôle des débats, se créent une énorme occasion, mais la finition fait défaut. "Il y a beaucoup de déception, avouait Greg Vandenbulcke. Les gars ont appliqué ce que nous avions travaillé en semaine en laissant peu d’espace et nous méritions amplement la victoire. Je retiens la réaction positive du groupe."

Dottignies – Meulebeke 3-0

Dottignies entame la partie pied au plancher et fait 1-0 via Bourouis à la 5e. S’ils maîtrisent la rencontre, les locaux doivent attendre la 50e pour le break par Keita. Rabei donne au score son allure finale cinq minutes plus tard. Voilà une victoire qui fait du bien pour les troupes d’un Pascal De Vreese aussi satisfait qu’étonné. "Étonné car je ne m’attendais pas à ce que nous maîtrisions la partie de cette façon. J’estime que nous ne serons prêts que dans un gros mois. Chaque point pris en attendant est donc du bonus !"

Jespo Comines – Moorselede 3-4

En P2, il valait mieux arriver à temps au stade, le score indiquant 0-4 après 30 minutes ! Complètement sonnés et absents, les locaux sauvent l’honneur par Sarrazyn avant la pause. À la sortie des vestiaires, Vanoplynus prend rouge. La Jespo domine et Sarrasyn en profite pour planter deux nouveaux buts en trois minutes ! Avec encore une demi-heure à jouer, l’on se dit que les locaux prendront un point mais les nombreuses occasions resteront lettre morte. "Nous méritions largement de prendre un point, pestait Matthieu Dejonckheere. Nous devons apprendre à ne plus distribuer de cadeaux, et aussi à soigner nos débuts de rencontre ! Cela fait partie de l’apprentissage de la P2."

Ploegsteert – Keiem 2-0

En P3, procédant par phases rapides, les locaux prennent le match à leur compte et ne laissent que peu d’espace à Keiem. Malgré la domination territoriale, le score est nul et vierge à la pause. Attout débloque le marquoir à la 56ème, à la suite d’une action collective rondement menée. Les Ploegsteertois double la mise à vingt minutes de la fin sur un corner que le pauvre Sap envoie dans ses filets. "La victoire est logique au vu de notre domination", analysait le coach Vermeire.

Poelkapelle – Houthem 6-2

Les visiteurs se trouent d’entrée de jeu et D’Haveloose en profite pour faire 1-0 à la 7e. Les hommes de T. Magry prennent ensuite le contrôle des opérations et parviennent à prendre les commandes via Goncalves (35e) et Coppin (44e). En seconde période, les visiteurs touchent le cadre à deux reprises et, sur un contre, Mackelberg fait 2-2. À la 50e, alors qu’ils pensent bénéficier d’une position de hors-jeu, Nuytten chipe le ballon et fait 3-2. But validé à l’étonnement général. Les visiteurs s’énervent et perdent le fil du match, ce qui permet aux locaux de faire 4-2. Houthem tente le tout pour le tout en fin de match et se fait surprendre en contre à deux reprises. Score sévère vu la physionomie.