P1 dames: les Kainoises signent un come-back de feu

Ce match s’annonçait bouillant. La chaleur venant s’ajouter à la tension inhérente à un duel entre les deux favorites. Kain devait se passer de Lourdel et Vandendyck mais aussi Soudant, auteure d’un début de saison tonitruant.

François revenait sur les parquets après une période d’indisponibilité. Kain n’a pas hésité à faire appel aux forces vives des équipes inférieures. Van Neder venait de P2 pour prêter main-forte, tandis que Flavie Samain portait une vareuse de P1 dont elle n’est pas encore coutumière.

Kain démarrait avec énergie. Néanmoins, la précipitation locale contrastait avec la terrible efficacité des visiteuses. Les Péronnaises étaient sans pitié en contre. Elles maintenaient une courte avance durant la première mi-temps.

Au retour des vestiaires, Kain posait mieux son jeu et les offensives locales n’étaient plus galvaudées dans la raquette. En faisant tourner la balle autour du parking, les Kainoises épuisaient leurs adversaires. Le troisième quart était un modèle de maîtrise tactique pour reprendre les devants (38-32). Dans la dernière ligne droite, le sang-froid des joueuses de Sam Vankeersbulck empêchait Péronnes de devenir trop oppressant. La main chaude de Delbecque à distance permettait aux Kainoises de se rassurer au buzzer final. Le coach kainois remarquait l’adaptabilité de son groupe pour l’emporter. "Personne n’est indispensable mais tout le monde joue un rôle. Nos deux derniers matches sont de grosses performances face à des beaux morceaux. Péronnes est une équipe de qualité avec un coach compétent. Je suis heureux de la réaction des filles. Nous n’aurions pas été capables d’un tel retour il y a un an."

Pour son premier coup d’envoi avec les A, Florine Baudru aura impressionné par sa fraîcheur. "Je venais pourtant de jouer en U16 avant. Je n’étais pas à 100%, mais je suis contente d’avoir contribué à la victoire. On a pu réagir malgré nos moments plus durs."