Néchin-Pays Blanc (0-0): neutralisation offensive complète

Dès le coup d’envoi de la rencontre donnée par M. André Vandendriessche, un ballon que Comere distille déjà vers Cuzzucoli mais son essai est trop enlevé. Un commencement vite englué dans une bataille d’entrejeu qui n’est guère flamboyante. Les tentatives avant le quart d’heure de Lesage et Sakanoko ne font qu’échauffer, s’il le fallait (!), les gants des portiers. Le deuxième quart d’heure n’apporte rien au moulin. Seul le remplacement de Sakanoko sur élongation est noté dans ce derby disputé à souhait.

Un débordement de Beugnies profite à Ciot mais Carnoy se couche sur le cuir. Sur le contre, le tir contré de Dahmani est renvoyé par la transversale, Comere loupant complètement sa reprise devant un but déserté (36e).

Le Pays Blanc ne change pas d’acteurs: Beugnies retrouve Ciot mais ce dernier est contré par Bouziane au moment de frapper au but. Les deux essais de Secq ne déclenchent pas le marquoir qui reste figé sur un score nul et vierge reflétant à merveille la pauvreté offensive des opposants.

Rien de bien neuf à la reprise. Il faut une sortie complètement loupée de Carnoy et une reprise instantanée de Secq sur l’extérieur du poteau pour se remettre dans la rencontre (58e). Puis, c’est de nouveau le vide total devant les cages. On a débuté le dernier quart d’heure quand le coup-franc de Ciot est repoussé dans les pieds d’Huyzentruyt contré à son tour. Après l’essai non cadré de Toussaint, Néchin veut arracher les trois points.

Le lob de Lecoustre n’est pas payant. Il ne connaît pas plus de réussite sur un service de Barah, son essai secouant les filets latéraux. Une nouveau centre de Barah arrive cette fois à Comere, mais sa tentative longe la ligne de but de Cuzzucoli sans trouver de renard des surfaces. Nul logique qui empêche toujours les Antoiniens de signer la première victoire de leur saison. Même conclusion pour les promus néchinois qui, s’ils prennent leur premier point à domicile, n’ont pas encore goûter aux joies du succès à la maison.