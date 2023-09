Nassim Haouari, la saine concurrence comme pivot à l'Estu Tournai

"On aura besoin du public"

D’apparence, c’est tout le contraire qu’on a pu observer pour la première à la maison de la saison. Les Gantois ont semblé amorphes devant l’infernal rythme imposé par les Tournaisiens. "On voulait imposer notre jeu, montrer qu’on était chez nous et prouver à notre public qu’il avait eu raison de venir nous encourager. Le championnat sera long et on aura besoin de son soutien. Pour cela, il faut montrer une belle image, montrer un visage encore différent de celui de la saison passée."

En alliant l’efficacité et la séduction ? "Si on peut gagner nos matches en proposant du beau jeu et du spectacle, ce serait l’idéal ! Ce qu’on voit surtout, c’est qu’on avait bien fini la précédente campagne avec une belle série de victoires et qu’on poursuit notre route tout en continuant à progresser. Le groupe reste en constante progression. Dans le jeu mais aussi dans la mentalité. Ce succès, il a été acquis tous ensemble, avec les seize joueurs qui étaient sur la feuille."

Malgré la concurrence qui règne au sein du noyau ! Celle pour le poste de pivot est identique à l’année passée, même si Tého Esnault, monté de la deuxième équipe, essaiera de venir mettre son grain de sel au sein des deux principaux candidats titulaires que sont Simon Devemy et Nassim Haouari. "Entre nous, la concurrence est saine dans le sens où elle ne nous amène qu’à nous surpasser pour être un maximum sur le terrain. Sans animosité entre nous, loin de là ! Tout au contraire, on s’encourage énormément. Dès l’échauffement, on se motive l’un l’autre. À l’entraînement, on se donne mutuellement des conseils, confie Nassim, auteur de cinq buts, soit un de plus que son coéquipier. Ce qui est positif pour le groupe, c’est qu’on évolue dans des registres différents. Simon est plus dans la prise des blocs et des positions avec un style basé plus sur le physique et le contact. Je me glisse plus dans les espaces, les petits intervalles."