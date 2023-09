D3A ACFF: le Pays Vert donne une leçon à Monceau

Sous une chaleur écrasante, les deux équipes ont proposé une première mi-temps assez équilibrée avec des opportunités obtenues de part et d’autre dans le premier quart d’heure. Monceau prenait petit à petit les devants et se créait par la même occasion une kyrielle de possibilités qui ne faisait toutefois pas mouche. Bouterbiat plaçait son essai à côté après avoir pourtant éliminé Biévez, le gardien de but adverse. Puis, chaque joueur offensif moncellois avait l’opportunité de donner l’avance à son équipe, sans succès.

Comme très souvent dans ce genre de match, lorsqu’il y a une équipe qui se crée autant d’occasions franches sans réussir à marquer, la formation adverse la punit sévèrement. Le Pays Vert a très bien mis en pratique cette théorie tant de fois démontrée dans le football. Cortvrint reprenait parfaitement de la tête un corner à moins de cinq minutes de la pause afin de donner l’avance aux siens, bien payés !

L’amertume moncelloise: "N’importe comment !"

Au retour des vestiaires, Monceau tentait bien de rejouer le coup de la première période et de repartir de l’avant. Mais la façon de produire le jeu était moins convaincante que lors des 45 premières minutes et les joueurs locaux avaient du mal à se montrer réellement dangereux devant la cage défendue par Biévez, comme il y a une semaine lors de la victoire contre Tamines.

Peu d’inspiration de côté local, beaucoup de réalisme du côté visiteur. Fosso concluait ainsi une belle reconversion offensive pour faire le break après l’heure de jeu. Cela devenait alors trop facile pour un Pays Vert qui pouvait attendre et repartir sur des contres. Les Athois plantaient un troisième but à la 73e minute alors que les troupes de Dufour gaspillaient à nouveau de nombreuses possibilités.

"C’est une après-midi parfaite, reconnaissait Pascal Verriest, l’entraîneur de Pays Vert, au terme des débats. Nous avons su faire mal à notre adversaire du jour quand il le fallait. Nous avons plusieurs joueurs qui peuvent aller marquer des buts. En première mi-temps, il y a eu des occasions de part et d’autre mais nous avons pu tenir le zéro, ce qui reste important à mes yeux, car ça facilite les choses."

Michel Dufour était lui nettement plus déconfit que son homologue du Pays Vert. Le coach de Mondeau avait bien du mal à ne pas regretter la tournure de la rencontre perdue sévèrement. "Nous avons les possibilités pour marquer ce but qui aurait pu faire pencher le match en notre faveur mais nous ne le faisons pas et nous nous faisons immédiatement punir. Je suis vraiment très amer de ce que j’ai vu car nous avons essayé au cours de la seconde mi-temps mais c’était quand même n’importe comment !"