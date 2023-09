Arbitre: M. Dubuc. Cartes jaunes: Gilles, Mirabile, Varela, Torres, Dubois, El Ouahab, Loucheur, Kragbe. Carte rouge: 80e Berisha. Buts: 10e Mirabile (1-0), 17e Gassama (1-1), 31e El Ouahab (1-2), 77e Flammia (1-3), 90e Mukala (1-4). Jodoigne: Bronckart, Varela (73e Hassouan), Simonini, Lapierre, Torres (66e Lucchese), Gilles, Boudar, Berisha, Mirabile, Lotongé (66e Abdelouahed, 76e Sanwo), Dethier. Belœil: Okombi, Tingiya, Loucheur, G. Flamant, Mukala, Milongi, El Ouahab (68e Kragbe), Gassama (58e J. Flamant), Dubois, Hassaini (87e Chaïbi), Kimbaloula (66e Flammia).

La RAS Jodoigne organisait son traditionnel fan day ce dimanche. Devant une belle assistance, les Canaris se devaient d’offrir un spectacle de qualité. C’est exactement ce qui s’est passé au cours d’un premier quart d’heure de qualité avec ce service trois étoiles de Boudar pour permettre à Mirabile de déflorer la marque (1-0) avant qu’un but de Litongé ne soit annulé par un trio arbitral bien peu à son affaire ce dimanche. "On a fait une bonne entame de match et respecté le plan de jeu mais je n’ai pas compris pourquoi on n’a pas continué sur cette lancée", commente l’adjoint de Steve Dessart Lorenzo Lucania.

Rien à redire sur le penalty ridicule mais logique accordé aux visiteurs un peu plus tard alors que, sur le coup franc d’El Ouahab, il y avait mieux à faire pour la défense des Jodoignois, menés 1-2 au repos et surtout malmenés par les deux flancs des visiteurs. "Dans les duels et en un contre un, on n’a pas tenu. Il faut également appeler un chat un chat, ils ont été meilleurs que nous dans les trente derniers mètres."

À la reprise, on retrouve du bon Jodoigne avec Mirabile qui se loupe à la conclusion puis avec un but de Dethier une fois encore annulé de façon incompréhensible… Très clairement, Jodoigne mérite mieux, Belœil n’est pas plus fort, mais contrairement à leurs hôtes du jour, les visiteurs vont bien bien mieux exploiter les temps forts, à l’image du 1-3 signé Flammia, puis du 1-4 inscrit par Mukala lors d’une fin de match que Jodoigne a terminée à dix suite à la rouge directe reçue par Berisha. "À partir du moment ou l’arbitre annule deux goals, on pourrait dire qu’il a faussé la rencontre mais on n’a pas perdu à cause de lui, précise Lorenzo Lucania. Dans la gestion des moments faibles, nous n’avons pas été bons, leurs qualités individuelles ont aussi fait la différence comme on a par moments joué à l’envers."

Résultat: Jodoigne se retrouve avec un bilan d’un sur neuf avant de se rendre à Onhaye, le favori de la série.

Du côté de Belœil, il s’agit de la première victoire de la saison: excellente perf des promus ! "On méritait déjà de battre Monceau la semaine dernière et les joueurs ont bien réagi ce dimanche, savoure Jérémy Descarpentries. La victoire est méritée, les garçons ont travaillé pour, et c’est une belle étape de passée. Mais il reste du boulot pour continuer à progresser."