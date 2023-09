D2 ACFF: Tournai-Hamoir samedi, c’était Walibi !

Luigi Nasca et Sasha Henry l’avaient annoncé: le match contre Hamoir était indicatif pour voir la progression de l’équipe ; elle était manifeste même si on s’est bien rendu compte qu’elle était encore chaotique puisque, d’une situation idéale, les Tournaisiens se sont gentiment mis dans l’embarras en offrant au minimum un but à l’adversaire avant de se laisser déposséder du ballon. Il a fallu un éclair d’un Zanzan monté à quelques minutes de la fin et le réalisme de Destrain pour offrir un premier succès peut-être pas mérité si Hamoir avait joué plus juste mais qui fait un bien fou au FC.

Sylla blessé est remplacé par Robail qui fête sa première sélection et ne va pas tarder à montrer qu’il est un renfort de choix. Après des essais de Colson et une intervention solide de Gianquinto sur une reprise de Donlefack, il isolera Destrain qui teste illico Rausin. C’est au tour de Brouckaert de l’expédier en orbite mais il tergiverse avant de tirer. Un petit lob astucieux file au-dessus, un tir de Destrain est sauvé sur la ligne par Masset, Strobbe récupère le ballon pour offrir le 1-0 à Destrain.

Cordaro, à la réception d’un centre de Holuigue, pense inscrire le second but mais il est annulé pour hors-jeu ; peu importe puisque deux minutes plus tard, Holuigue s’infiltre dans le rectangle, Rausin repousse son envoi mais Robail est bien placé pour signer sa joyeuse entrée. À moins de dix minutes de la pause, on croit alors rêver ! Colson rappelle aux Tournaisiens la réalité de la D2, expédiant en lucarne la passe de Donlefack. Robail ne doit qu’à un saut de carpe de Rausin de ne pas inscrire son second but de la soirée à deux minutes du repos.

Destrain en opportuniste

Destrain a une autre grosse possibilité au retour des vestiaires mais c’est Donlefack qui prend toute la défense de vitesse sur un ballon bêtement perdu en zone offensive avant de déposer le cuir dans la foulée de Gabian qui égalise dès la 49e. Les Sang et Or accusent sévèrement le coup et voient avec soulagement des tentatives de Hamid et Cusumano échouer ; Cusumano force encore Gianquinto à la parade à un quart d’heure du terme alors que Masset dévie un envoi de Destrain. On sent que le match peut tourner des deux côtés ; le banc tournaisien fait la différence puisqu’il ne faut que six minutes à Zanzan pour adresser le centre gagnant à Destrain qui fait preuve de beaucoup d’opportunisme pour offrir le premier succès à ses couleurs après un joli match à rebondissements. Bienvenue à Walibi !