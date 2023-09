Camille Laus et Kylie Lambert ensemble au Van Damme

En marge des épreuves de la Ligue de Diamant, le Mémorial Van Damme avait mis en place plusieurs épreuves pour permettre au public d’admirer les athlètes belges. Parmi celles-ci, il y avait dès lors un 400 mètres plat féminin dit "B" au départ duquel on retrouvait Imke Vervaet en tête d’affiche. Elle s’alignait avec, comme principales concurrentes, Camille Laus, sa coéquipière du relais 4x400 féminin, cinquième classé des derniers Mondiaux à Budapest, et du relais mixte, également cinquième dans la capitale hongroise. Kylie Lambert était la troisième Belge de la course, elle qui, petit à petit, peut prétendre logiquement à l’attention portée par les sélectionneurs des relais.

Imke Vervaet a fini deuxième place de ce 400 dans le temps tout rond de 52 secondes, à neuf centièmes de son record personnel. Camille Laus, plus habituée à courir sur le 800 cette année, a dû se contenter de la sixième place en 53.31, à plus d’une seconde et demie de son meilleur chrono réalisé cette année. Kylie Lambert a, de son côté, fini huitième en 54.84, elle aussi assez loin de son chrono de référence qui est de 53.66. À aussi plus de deux secondes de la Française Brossier qui s’est montrée la plus rapide: 51.40. Mais l’essentiel n’était pas là pour l’Enghiennoise qui trouvait dans cette course une jolie récompense à sa saison au cours de laquelle elle a rempli l’objectif de se qualifier pour l’Euro des U21. "Ce 400 m couru sur la piste bruxelloise, c’était une expérience géniale ! Je me sentais très bien pendant les 250 premiers mètres. Puis, ça était plus compliqué, mais je suis quand même contente de cette soirée."