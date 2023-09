Une semaine de sport revisitée: et votre soupe, avec ou sans poireaux?

1. Samedi Il existe des gens qui disent ce qu’ils pensent et qui pensent même ce qu’ils disent. Parmi vous, chers lecteurs, il y en a ! Et à vrai dire, ça ne nous dérange pas. Ce jour, on s’est fait interpeller: "C’est bien de parler des vedettes internationales du cyclisme mais le vélo, c’est aussi dans la région !" On est, jusque-là, d’accord. "Il faut en parler alors !" C’est ce que l’on pense faire, non ? "Je n’ai plus rien lu du tout depuis des semaines !" Parce que, sans doute, il n’y avait rien à relater qui se passait dans le coin, si ? Mais patience, ce même week-end, ça roule à nouveau chez nous, à Blandain ; ça tombe bien ! Retour des cyclistes en Wapi cinq semaines après Comines, dernière épreuve courue dans notre région: tout août sans organisation, eh oui ! Ça n’a pas dû arriver souvent mais c’est la preuve de l’essoufflement général ressenti par les organisateurs de course qui se dévouent sans compter pour faire vivre le vélo, sans régulièrement récolter le succès escompté. La faute en grande partie à des coureurs qui manquent à l’appel et pédalent en plein paradoxe, se plaignant du manque de courses quand le calendrier en est dépourvu mais ne s’alignant pas quand il y en a au pas de leur porte. Quasi du rétropédalage !

2. Dimanche Tiens, ça nous refait penser au coup de gueule sympathique de Vincent Coppenolle, notre Monsieur cyclisme au Courrier qu’on relaie volontiers: "Les coureurs régionaux qui manquent à l’appel lors de nos courses dans le coin, c’est l’éternelle histoire du serpent qui se mord la queue. Avec comme excuses: c’est un mardi, ce sont les vacances, on fait bientôt le Tour de Namur, le circuit est trop dur…" Difficile, la vie de cycliste amateur !

3. Lundi Dans un système d’aller-retour réparti sur le même week-end, certaines luttes de play-off en balle pelote n’avaient plus aucun intérêt à être suivies le dimanche, tant les carottes avaient été trop cuites dès le samedi. Dans le derby leuzois, Tourpes a pataugé dans la purée, se déplaçant ainsi pour la forme à Thieulain après le 2-13 encaissé la veille. À 2-1 après quelques minutes, l’affaire était définitivement entendue. Il a dès lors fallu tuer le temps. Dans le public, on a papoté de tout et de rien… Mais surtout de rien ! "Ma femme, elle me rénerve (sic) ! Elle refait de la soupe mais elle mixe tout. T’as déjà vu, toi, une soupe aux poireaux sans aucun morceau de poireau ?" Il a raison, quelle hérésie !

4. Mardi Autre hérésie balistique pour certains, ce système de play-off plus ou moins logique au début avec des quarts de finale "imposés", le leader du championnat régulier affrontant le huitième, le dauphin affrontant le septième, et ainsi de suite ! Puis, avec des demies "aléatoires", un tirage au sort désignant la suite en faisant fi de la hiérarchie établie durant les trois quarts de la saison. Résultat: un Thieulain-Kerksken de feu en demi-finales qui fait bondir tous ceux qui espéraient l’affiche entre les ténors comme bouquet final et pas avant ! Ça peste, ça râle, ça gueule même, sauf du côté de Maubeuge et Mont-Gauthier qui, de leur côté, se tireront la bourre en se disant que c’est peut-être l’année ou jamais...

5. Mercredi Vous avez été très nombreux à avoir réagi à notre rubrique "la photo qui fait babeler", taquinant ce bon client qu’est Philippe Labie, cible de notre premier arrêt sur image ! Chacun a interprété à sa façon les bras qu’écartait le coach de Thumaide comme pour implorer le bon Dieu. On ne pouvait pas faire sans partager celle-ci: "Labie ne fait pas le moine." Religieusement savoureuse !

6. Jeudi On ne sait pas vous mais nous on adore van Aert même si l’on trouve qu’il copie-colle un peu trop son meilleur ennemi van der Poel. Mathieu fait du cyclo-cross, Wout aussi. Mathieu fait de la route, Wout également. Mathieu fait du gravel, Wout aussi. Mathieu joue au poisson-pilote pour Philipsen, Wout le fait pour Kooij. A-t-on dit au Belge que le Néerlandais avait déjà remporté Roubaix, le Ronde et le Mondial ?

7. Vendredi Demain, on entame en football une nouvelle journée de championnat… Et donc ? On entendra à nouveau, de façon inlassable, le mot "frère" issu de cette mode dans le milieu du ballon rond d’interpeller tout à chacun: l’équipier, l’entraîneur, l’adversaire, l’arbitre… On a connu "gros" pendant trois saisons. Combien de temps tiendra "frère" ?