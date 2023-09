Notre photo d’archives: quand Tournai jouait la montée en D1 !

Bonnes ou mauvaises infos ? Un peu des deux ! Il y a du vrai, mais aussi un peu de faux. Et si les acteurs de la rencontre qui allait se jouer au stade Luc Varenne nous en disaient plus ! "Je ne suis plus certain de l’adversaire, mais ce n’était pas Genk! Ce match-là, c’était en 2006 ou 2007 avec Greg Delwarte dans le but et non moi. Je pense plus à la rencontre aller du tour final de la D2 contre l’Antwerp en mai 2009. Mais sans certitude ! J’espère que notre capi Fabien va nous aider...", avance Tof Martin.

Confirmation: "Tu as bien raison, lui répond Fabien Delbeeke. Contre Genk, Aurélien Lecailler avait marqué le goal." Et comme il n’est pas sur la photo… "Match aller du tour final pour la montée en D1 contre l’Antwerp: 0-0, super souvenir de notre saison 2008-2009", voit juste à son tour David Cardon. Et à Fabien d’énumérer les onze titulaires selon l’ordre sur la photo en commençant par la rangée du haut: "Hamid Sekour, Fabien Delbeeke, Alexandre Frutos, Olivier Guilmot, Maxime Annys, Sébastien Dorizon, Christophe Martin, Icham Mouissi, Julien Désire, Fabio Scarpino et David Cardon."

Dans quelle composition ? "Oli jouait arrière gauche, Julien en central avec Fabien. Au milieu, Fabio et Max avec Icham et Alex sur les flancs. Et devant, David et Seb. Un match avec deux grands absents, Sylvio Breleur et David Duquesnoy", dit Tof. Validée, cette compo ? "Non !, intervient Maxime Annijs. J’ai joué back gauche, Hamid de l’autre côté, avec Fab et Oli entre nous deux ! C’était ça, notre défense, je suis sûr." Exact, il s’agissait du onze aligné par Gerrit Laverge !

Ce que personne n’aura oublié, c’est le 0-0 qui maintenait le suspense du retour néanmoins perdu 2-0, laissant échapper les chances de montée en D1. Et ce que personne n’a oublié non plus, ce sont les quelque 4 000 personnes présentes en tribunes.