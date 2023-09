En P1, s’il a marqué les esprits dès sa victoire chez un des favoris, Molenbaix, le promu néchinois a mis peu de temps à revenir les pieds sur terre… Eh oui, on n’est plus en P3 ni en P2, divisions sur lesquelles les Vert et Noir ont régné lors des dernières saisons. Deux revers depuis, mais un classement meilleur que le Pays Blanc, sans victoire. Qui sortira de l’ornière !

Herseaux-Mouscron: Un affrontement David – Goliath "sauce hurlue" !

On ne résumera pas le derby hurlu de P2A comme celui du tout petit qui reçoit le tout gros. Mais, dans le fond, on est si proche de cela ! Mouscron et son bilan de 9 sur 9 prendront la courte – 5 km – route vers Herseaux en confiance. Un duel façon Ducasse d’Ath – on a osé, au risque de se faire haïr dans la cité des Géants ! –, un David-Goliath sauce hurlue.

Montkainoise-Velaines: Celui qui aura le plus la patate aura aussi la frite

Quand un favori répond à l’attente – sans-faute ! – reçoit un autre favori qui est moins ponctuel – trois sur neuf ! –, cela donne, en 3A, un Kain-Velaines qui, trois jours après le salon Potato Europe qui s’est tenu à mi-distance des deux clubs, nous donne… la frite !