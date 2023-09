Nos onze "guest-star": une belle meute de Renard à Bruyelle

Toujours pas de goal pris non plus à Molenbaix B ! On remet le capi Cédric Titeca dans notre équipe. Et on le dit tout de go: il y restera tant qu’il veille à la clean-sheet. On reste dans l’expérience avec Sven Leleux qui, fortiche comme il est, s’est illustré sans jouer le derby de P1 à Molenbaix: nez cassé le week-end précédent face à Courcelles ! Le médian de Péruwelz a du pif… pour se le fracturer. Pour la 18e fois, il ressortira le masque de Zorro.

Comme la semaine passée, Jason Vandeville remporte nos suffrages. Quand on fait exclure son opposant direct après 12 secondes de jeu, c’est qu’on est homme du match, non ? Même si ça a valu à l’ailier du Pays Vert six traces de crampons dans le dos. Ceux qui en ont plein le dos, ce sont les défenseurs de la P2A. Renaud Reheul de Luingne a encore frappé: un doublé pour atteindre déjà la barre des cinq buts et battre un Bernissart encore Harchies !

À Rumes, on épate… La Glanerie ! Succès 3-4 à St Jean et déjà 23 roses plantées, dont six par Simon Henry, doubleur dimanche passé. Un cran plus bas, en 3A, on monte de deux crans – vous suivez ? – avec Omar Rawagh, quadrupleur face à Estaimbourg B, pour le plus grand bonheur de… Bis Leleu. On reste dans les chiffres. Direction Bruyelle, surprise en 4B, cauchemar de Flobecq qui y a sombré: 7-1 ! Avec, en toile de fond, un tonton et deux neveux, tous trois acteurs de la victoire: l’oncle Randi Renard, 34 ans et titulaire aux côtés de Logan, 20 ans, fils de son frère Rémi et buteur tout comme Terigan, son remplaçant de frangin de 17 ans. Vous vous y retrouvez ? Appel à un ami pour y voir plus clair: "Une belle petite meute de Renard, assez rare pour le signaler. D’abord Rémi et Randi sont frères. Terigan et Logan sont les fils de Rémi. Donc Randi est leur oncle, mais est aussi le parrain de Ryan, autre fils de Rémi qui évolue, lui, au Pays Blanc." Ah ouais ? Une renarde y perdrait ses petits. "Plus simple, Rémi a trois fils, Rayan, Logan et Terigan, ainsi qu’un frère Randi." Merci Maxime Hecq !