Enghien et Estaimpuis en quête de rachat

Le coach des Enghiennois en connaît l’importance: "C’est capital pour nous de l’emporter, a fortiori à domicile. Car on accueillera ensuite Quaregnon en Coupe avant d’aller à l’Olympic, puis à Estaimpuis. J’aimerais aborder ces rendez-vous dans les meilleures conditions." Face à Ecaussines, montant de P2, le BCJS aura plus encore l’obligation de vaincre, tandis que Blaton est au repos.

"On reste outsiders"

En deuxième provinciale, la JS Dottignies aura droit ce soir à une revanche dans l’antre de la Fraternité, qui l’avait écrasée en Coupe il y a deux semaines. Loin d’être évident même si elle pourra compter sur un Damien De Mullier au sommet de son art (34 points pour un premier succès contre Flénu B). "Disons que j’ai bien bossé cet été pour être prêt et le but est maintenant de conserver cette forme toute la saison. J’étais en réussite contre Flénu mais je ne serai toutefois pas aussi prolifique chaque semaine, tempère l’ailier. Maintenant, j’essaie surtout de répondre autant que possible aux attentes du coach et d’assumer un rôle de leader offensif et défensif. Nos jeunes arrivent tout doucement à maturité. Il appartient aux gars de mon âge (NDLR: 32 ans ) de montrer l’exemple et tirer le groupe vers le haut."

Le scoreur de la JS s’attend néanmoins à une solide réception à Herseaux: "Ce ne sera plus le même match qu’en Coupe, en tout cas je l’espère. Nous n’étions pas prêts et la Frat nous avait pris à la gorge, avec quelques individualités qui étaient en état de grâce ce jour-là. On s’est ainsi tous remis en question et le coach nous a fait travailler pour combler les lacunes. Mais soyons clairs, nous restons outsiders dans ce derby."

Retrouvailles en dames

En P1 féminine, nos deux formations montantes se retrouvent dès ce soir au hall de l’Europe. Les Leuzoises partiront favorites après avoir directement pris trois points, avec la manière, devant Soignies, pendant que les filles de Geo Vandewiele en prenaient quasi 35 à La Docherie, une autre équipe novice. La JSE Enghien doit pouvoir réaliser un truc ce soir contre Marcinelle alors que le TEF passera un second test demain après-midi en recevant Binche-Péronnes.