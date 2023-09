P1 féminine: tout se remet en place à Havinnes !

Samedi dernier, en soirée, la REAL fêtait sa première en P1 mais le faire face au Stade Mouscronnois n’était pas l’idéal. Camille Coupin, Serena Oliviero et les Hurlues ont été inspirées sur le plan offensif, battant à neuf reprises Aurore Couckhuyt. À confirmer pour les filles d’Émilie Vanardois dès ce vendredi soir à domicile contre Baudour alors que pour Acren, le début de saison est ardu puisque c’est à La Louvière, le gros favori, qu’un déplacement est prévu dimanche après-midi.

Comme son voisin mouscronnois, Herseaux a réussi son entame de saison, claquant un 0-5 à Baudour. Le coach Kevin Barrez était content du contenu de match offert par ses filles: "On a joué une rencontre sérieuse. On a toutefois eu du mal à finir nos occasions. On a ainsi dû être patient mais je vois des joueuses qui répondent à mon exigence en semaine. On a eu une prépa un peu mouvementée avec des filles en vacances. Le fait que je reprends l’effectif suite au départ de Cédric Lacroix après cinq ans fait que cela n’a pas toujours été facile mais on s’est bien préparé et on va y aller match par match", signe l’ex-coach d’Acren qui recevra, samedi à 15 h, Hensies.

"Une rude concurrence"

Alors que Gosselies a gagné 6-1 face à Écaussinnes, Havinnes s’est, lui, incliné 1-3 contre Morlanwelz. Le retour en P1 n’a pas souri au groupe e Dominique Salbeth. "Malgré tout, on n’a pas été ridicule. L’adversaire n’a pas toujours été à l’aise. Mes joueuses sur le terrain ont bien respecté leur place et mes consignes. elles se sont données à 100%, le tout avec la bonne mentalité. Je les félicite, signale un coach qui ne jouera pas ce week-end suite au forfait de Manage. On attendra la venue de Herseaux le 16 ! Cela permettra de travailler avec un noyau assez large, au sein duquel la concurrence sera rude, mais qui n’avait pu évoluer ensemble suite aux vacances, au boulot, aux jobs d’étudiant et aux examens. Au complet, on peut faire une belle saison."

En P2A, on lançait aussi la saison. Il y avait eu le forfait acté d’Espanola à Wez-Guignies. Nos trois autres clubs régionaux ont bien marché. Biévène a dominé Lens 1-13, Templeuve s’est imposé 0-6 à Estinnes et le Pays Vert B l’a emporté 0-3 à Hyon. Le carton est plein ! Ce samedi à 15 h, le menu renseigne Pays Vert-Wez, Biévène-La Louvière B, Templeuve-Anderlues.

En P3A, la troisième journée a vu… le forfait d’Escanaffles à Velaines, le 10-0 infligé par Mouscron B à Néchin et le 7-2 du Risquons-Tout face à Cuesmes. Obigies est allé chercher le point du nul (1-1) à Écaussinnes B, la REAL B a battu Hornu 3-4 et Enghien a été puni par Quévy (1-11).