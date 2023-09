N2: Oeudeghien sans pression

Après sa belle qualification du week-end dernier, Oeudeghien a déjà réussi sa saison. C’est donc sans aucune pression qu’Éric Bremeels et ses équipiers affronteront Hamme-Zogge. Ce sera samedi à la maison (14 h 30) et le lendemain chez les Flandriens. "Pour nous, ce n’est que du bonus désormais, explique le capitaine des Frasnois. On va donc jouer le coup à fond. Si on peut aller jusqu’à la montée, on ne se privera pas. En tout cas, on n’est en aucun cas freiné par le club. On sait qu’avec les transferts effectués (NDLR: l’arrivée de Nicolas Dupont), on ne serait pas ridicule en N1 si on devait prendre l’ascenseur".