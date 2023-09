Mathéo Devos et l'Estu ne s’interdisent pas de rêver

"Avec du caractère !"

La seconde période a été plus poussive. "On a eu un coup de mou face à cette jeune formation qui développe du beau jeu. Vous avez Florian Glesner, ex-sélectionné en équipe nationale qui a pris part aux play-off de Beneleague l’an dernier avec la première équipe, qui a fait mal. En fin de rencontre, pour le contrer, le coach m’a mis en strict sur lui", précise Mathéo. Ce qui a fonctionné, l’Estu remontant un handicap de quatre buts pour l’emporter. "Grâce, notamment, à Marc Mwamba qui a été décisif au bon moment, au but libérateur en toute fin de match de Paulin Dewasme et à Tanguy Lefebvre qui a fait une très bonne rentrée en fin de première mi-temps."

Une issue joyeuse pour une fin de match haletante. "À la 57e, on a encore deux buts de retard, précise Romain Poix. On défend bien, on récupère des ballons, on les met au fond. Puis, on fait un arrêt, on repart, on prend l’avantage. On a scoré sur chacune de nos possibilités alors que l’adversaire était en manque de solutions. D’un point de vue du mental, c’est un super match car on n’a rien lâché, jamais !"

Besoin de temps de jeu

Ce qui n’empêche qu’il reste bien des choses à travailler ! "Sur le plan défensif, il y a des automatismes à acquérir. Mais on voit que, même en n’étant pas parfait, on est là, on se bat pour la victoire et on la décroche chez un opposant de qualité."

Aux côtés de Merlin Rosier, huit buts, et Nazim Maamir, neuf goals mais rougi – gare aux vieux démons ! – pour un péno tiré vers la tête du gardien, Thomas Vermander et Mathéo Devos, tous deux de retour au club cet été, ont sûrement été les belles satisfactions de cette première sortie. "J’ai été pas mal présent sur le terrain. C’est ce que je recherche en revenant à Tournai: du temps de jeu après avoir un peu rongé mon frein à Izegem, d’où je suis parti, principalement, suite à la montée du club en Beneleague, à la fréquence d’entraînements qui augmentait et à la difficulté de combiner avec les études et des trajets en route depuis Bruxelles devenus trop longs. J’avais deux autres clubs de N1 qui sont venus aux nouvelles. Mais pour rester à ce niveau, autant que ce soit à Tournai, dans mon club de cœur, note celui qui peut aussi évoluer au demi-centre. Ici, je retrouve Othello Senelle, Paulin Dewasme et Thomas Vermander avec qui j’ai grandi en jeunes. Et le hall des Sports, c’est comme à la maison. À 16 ans, c’est Luc Vercauteren qui m’a lancé dans le noyau de la N1. Je combinais avec la deuxième équipe, comme Marc Mwamba, Tého Esnault et Arthur Huart."

Gand battu… en amical !

Ce samedi, c’est la première à domicile pour Tournai. Face à Gand coaché par Robin Mathijs, que Mathéo a côtoyé à Izegem. "Juste une partie de la saison, précise-t-il. On n’avait pas réalisé la première partie de championnat espéré. En janvier, on n’était que sixième, de sorte que l’objectif de montée semblait très éloigné. On se doutait qu’on serait en play-off mais on ne se voyait pas émerger. Robin a été remplacé. Changement qui a tout modifié car il nous a relancés. On a alors commencé à tout gagner, sauf un match contre… Tournai ! On a fini champion à trois journées de la fin."

Gand a aussi gagné en ouverture, contre Atomix, descendant de Beneleague. "Cela ne me surprend pas ! Atomix aura du mal à digérer sa bascule, relève Romain Poix qui a battu les Gantois en amical en août. Le contexte sera différent même si on a une bonne base de travail pour préparer ce premier rendez-vous à domicile avec, sans doute, les retours de blessure d’Arthur Huart (ischios) et Valentin Dassonville (genou), alors que Hugo Federspeil soigne une entorse."

Forteresse imprenable

Un duel à la maison qui tient à Mathéo ! "On sait l’importance de pouvoir compter sur le soutien du public. Le groupe a l’ambition de rendre ses supporters fiers, de ramener du monde dans les gradins, comme quand l’Estu jouait les premiers rôles chaque saison et la montée en Bene. On veut refaire du hall des Sports une forteresse imprenable grâce à un public vaillant et en voix. Si on se donne à fond, on y arrivera et on réussira l’objectif minimal du Top 6 qui est largement à notre portée au vu de ce qu’a montré le groupe en prépa. On rêve de gagner un maximum de matches, même idéalement de finir premier en phase régulière. C’est ambitieux ? Il n’est pas interdit de rêver…", conclut joliment et justement Mathéo.