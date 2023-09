Les Gazelles du Pays Vert doivent s’attendre à "se faire bouger"

Exit les équipes flamandes, c’est un championnat 100% francophone que joueront les filles de Sven Leleux qui a changé d’adjoint, Jibé Yakassongo étant parti à Charleroi et Sandrine Van Herzeele faisant le chemin inverse. Forte de son expérience à Havinnes puis au Sporting, elle est bien placée pour évoquer la saison à venir. "C’est un peu l’inconnu car il est difficile de prévoir le niveau de ce nouveau championnat interprovincial orphelin des Flandriennes. Notre seul objectif dans un premier temps sera de se maintenir. Pour cela, il faudra éviter les deux dernières places synonymes de descente en P1." À noter qu’il y aura des descendants supplémentaires si des équipes francophones de D1 chutent d’un étage.

Difficile chaque week-end

La préparation a mis en évidence une crainte. "La grosse difficulté est de disposer d’un effectif complet, avoue Sandrine dont l’équipe prestait encore mercredi en amical à Valenciennes. Beaucoup de filles ont un boulot qui les amène à être parfois absentes le week-end."

Il faudra combler par les qualités intrinsèques du groupe. "On est une équipe de battantes. On a un gros caractère, la bonne mentalité. Ça nous servira ! Par contre, on est à la recherche de stabilité dans le noyau. Il faudra arriver à élever le niveau, se rendre compte que cela n’aura plus rien à voir avec la P1. Les filles devront s’habituer à se faire bouger. L’an dernier, seuls trois adversaires pouvaient vraiment les mettre en difficulté. Ici, ce sera un combat difficile chaque week-end." Première estocade prévue samedi après-midi à Auderghem avant, une semaine plus tard, le premier match à la maison, face à l’équipe C du Standard de Liège.

Le noyau athois est composé des gardiennes Joise Deboutez et Cyrielle Everaet qui est arrivée de Mons. En défense, l’on retrouve la capitaine Coraline Declercq, Cassandra Dierick, Laurine Libre, Claudia Limosani, Coline Demaret et Marie Metten. S’est ajoutée Cassendre Carion de Baudour, Dans l’entrejeu, Shanon Schmit de Charleroi ainsi qu’Émilie Watripont et Frédérique Yernaux de Mons viennent concurrencer Laura Delitte, Britney Dewesler, Julie Dupont, Justine Jeuniaux, Nancy Nkiri, Aurélie Mahieu. Devant, Charlottre Guns, Camille Brotcorne et Tuline Usuloy sont encore là et côtoient désormais aussi

Odile Hastir de la REAL et Zoe Marain de Mouscron. Un effectif qui a belle allure !