Huit de Septembre: Kerksken prend un petit avantage moral sur Thieulain

Dochier remporte tout

La finale entre les deux ogres du monde ballant promettait. Elle n’a pas déçu. Les "deux meilleurs ennemis" ne se quittaient jamais d’un pouce. Mais dans ses rangs, Kerksken a pu compter sur un Benjamin Dochier stratosphérique dans le jeu mais surtout à la livrée. Dans le dernier jeu, il envoyait trois services hors des lignes. Mais sans stress, il en envoyait aussi quatre entre les perches (!) dont le dernier à 40 à 2. La plus belle des façons d’offrir un nouveau trophée aux Michiels Boys. "On débute ce week-end important en apothéose, se réjouit celui qui a logiquement remporté la balle d’argent et celle de bronze. On gagne en plus avec la manière après deux luttes à suspense. C’est idéal pour le moral". S’il a tout gagné dans sa vie, le grand milieu ne pouvait cacher quelques larmes de joie après sa livrée décisive. "Je joue toujours avec passion. Le jour où je n’aurai plus d’émotions après une victoire, c’est qu’il sera temps d’arrêter".

Pour Thieulain, c’est une nouvelle opportunité gâchée dans un tournoi. "On a pourtant eu les cartes en main pour finir la lutte à deux reprises, rappelle Geert Vandervelden. Cela s’est parfois joué à quelques centimètres. Mais il faut reconnaître qu’on n’était pas dans un grand jour. Je ne veux tirer sur personne car on gagne ensemble et on perd ensemble".

Le (mauvais) hasard du calendrier et du tirage au sort veut que Kerksken et Thieulain se retrouvent dès samedi pour la manche aller des demi-finales des play-off. Avec un avantage moral pour les Flandriens ? "Pas spécialement, reprend Benja Dochier. Demain sera une tout autre lutte. Ici, on est forcément très heureux. Mais on a tous assez d’expérience. Dans quelques minutes, on va déjà switcher notre esprit pour se concentrer sur le prochain duel".

L’avis était plus ou moins le même chez le coach des Canaris. "On sait très bien ce que l’on a fait de mal aujourd’hui et donc ce qu’on doit améliorer dès la lutte de ce samedi. On est assez fort mentalement pour passer au-dessus cette défaite. Même si on espérait bien sûr gagner un tel tournoi". Toutefois, on peut s’empêcher de se dire que la pression sera sur nos régionaux samedi et dimanche. "Si on ne remporte pas le titre, on pourra parler de saison loupée. Mais c’est le cas aussi à Kerksken. On ne doit pas se mettre une pression supplémentaire. On sait ce qu’on a à faire".