Il faut croire qu’il y a des souhaits qu’il vaut mieux ne jamais prononcer… "Double fracture au pied pour Loriano Valenti qui avait fait son trou à l’arrière gauche, ligaments croisés déchirés pour Séraphin Mundine qui devait être l’un de nos flancs dynamiteurs et Smajo Selman qui se retrouve à marcher avec des béquilles, je n’espère qu’une chose, c’est que la spirale négative qui envoie mes joueurs à l’infirmerie pour de longues périodes puisse s’arrêter rapidement", soufflait Pascal Verriest à l’issue de la victoire 2-0 face à Tamines, dimanche dernier.

Il croisait les doigts pour un Adrien Vallera dont les adducteurs s’étaient mis à siffler à peine la rencontre entamée et qui, au repos, a dû demander son remplacement. Il ne s’agit toutefois que d’un signal d’alarme à la surcharge d’efforts pour le milieu de terrain défensif qui n’est pas fan des terrains trop secs et donc trop durs sur lesquels les corps sont plus mis à contribution. Monté au jeu à sa place, Brice Revercez effectuait ainsi son retour après avoir manqué le déplacement à Saint-Symphorien en raison d’une douleur au ménisque. Et c’est malheureusement de l’état de santé du box-to-box arrivé à l’intersaison qu’est venue la tuile supplémentaire. "La poisse s’acharne, s’exclamait mercredi soir le président Philippe Dubois. Brice se fera opérer du ménisque dès ce jeudi suite à une rechute. Voilà notre troisième titulaire à part entière qui est freiné par une longue indisponibilité !"

"On va se mettre à compter"

C’est le lendemain du match que Brice Revercez a compris que son souci au genou n’était pas du tout résolu. "Il avait eu mal lors du match de Coupe face à Dinant. Le médecin lui avait conseillé du repos et une infiltration, raconte son coach Pascal Verriest. Il allait mieux, raison pour laquelle je l’avais repris dimanche dernier. Après le match, à froid, Brice a compris que quelque chose n’allait pas. Il avait du mal à marcher."

Verdict des examens de début de semaine: fissure importante du ménisque ! Son indisponibilité se compte en mois: ce sera un, dans le meilleur des cas ; cinq, si l’intervention se complique ! "C’est ennuyant car c’est un garçon qui a la mentalité adéquate et une vraie influence sur le jeu." Pas le choix, il faudra s’en passer pour le Pays Vert. L’occasion peut être de revoir Jo Eckhaut, l’indéfectible serviteur du club, unique buteur du succès de l’équipe B dimanche passé à Péruwelz B en P3 ? "Avec néanmoins une contrainte à tenir à l’œil, note l’entraîneur athois, celle du nombre de U21 à respecter sur la feuille de match. J’en ai déjà perdu trois avec Smajo, Séraphin et Loriano. Même si j’ai encore en réservoir des Dupont et Vandenborre, on va se mettre à les compter sur les doigts de la main."

Pour se rendre à Monceau ce dimanche, hormis Revercez, le groupe sera composé des mêmes joueurs qu’une semaine plus tôt, Charlo restant malade. Désigné seizième homme face à Tamines, Dekampener rentre dans un noyau qui affrontera une équipe qui sort d’un partage blanc à Belœil.