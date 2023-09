Belœil va tenter de confirmer à Jodoigne le premier point récolté face à Monceau le week-end dernier. "Nous allons en effet essayer de décrocher notre première victoire de la saison, assure le capitaine, Guillaume Flamant. Tout le groupe est motivé. On a passé une bonne semaine d’entraînement. La mentalité affichée est clairement positive."

Contre Monceau, le capitaine a senti un groupe qui s’est montré appliqué. "Chacun était concerné. Nous avons fait preuve de solidité défensive, ce qui est important. On s’est également créé des occasions de but. Le groupe évolue bien. Tout le monde tire dans la même direction et les arrivées augmentent la concurrence. On va essayer de pousser le groupe le plus haut possible, sans se préoccuper outre mesure de l’adversaire. On se concentre d’abord sur nous et sur nos qualités."

Plutôt que de disséquer les forces et les faiblesses de l’adversaire, Jérémy Descarpentries préfère, lui aussi, se focaliser sur l’évolution de ses propres troupes. "Le plus important est réellement de se concentrer sur nous et sur la manière dont on joue et dont on progresse en tant qu’équipe, indique le coach de Belœil. Nous devons continuer à travailler pour améliorer l’organisation. Je l’ai dit et je le répète, l’essentiel pour nous est de passer un cap chaque semaine."

Face à Monceau il y a une semaine, Jérémy a pu observer des points positifs. "Déjà, nous n’avons pas encaissé. Tactiquement, par rapport à ce qui avait été demandé, nous avons aussi progressé. Mais il nous reste du boulot. J’ai trouvé dommage que nous n’ayons pas pu profiter des situations de but. Au nombre d’occasions franches, on aurait pu l’emporter. Ce premier point fait du bien au groupe, je le sens, même s’il y avait aussi un peu de déception dimanche dernier au coup de sifflet final. Les joueurs savaient que les trois points étaient à portée de main. Maintenant, j’espère que ce sera le premier d’une longue série. On joue chaque match pour le gagner et c’est ce que nous allons essayer de faire à Jodoigne."

L’infirmerie commence à se vider

Au niveau de l’effectif, cette semaine a vu le retour aux séances de plusieurs blessés, comme Pape Dione et Jules Flamant. "Mais sans doute pas encore pour réintégrer le groupe à Jodoigne, précise le T1. Debenest a été malade toute la semaine mais devrait être présent. Tous les joueurs sont désormais qualifiés. Ba, notre dernier arrivé, s’est malheureusement blessé dès son premier entraînement. Il s’est occasionné une entorse."

Jérémy Descarpentries donnait encore entraînement ce vendredi et prévoyait de convoquer un groupe élargi, à savoir le même que celui de la semaine dernière plus Kimbaloula, remis de sa blessure. On retrouverait dès lors Okombi, Zimine, Gassama, G. Flamant, Baelongandi, Hassaini, Dubois, Jephte, Debenest Flammia, Mukala, Milongi, Chaïbi, Kragbé, El Ouahab, Ryelandt et Kimbaloula.