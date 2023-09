D2 ACFF: un premier succès pour libérer le groupe tournaisien

Sasha, pour nous qui suivons le club depuis des années, on n’a jamais vu un transfert entrant acté si tôt. Vous étiez désiré !

Je crois que c’est plutôt dû au contexte entourant la fin de saison de Belœil. Chacun savait que les joueurs étaient sur le marché. J’avais donné ma parole pour rester avant ce qui est arrivé. Quand Luigi Nasca m’a contacté, je n’ai pas hésité. Je l’avais affronté avec Saint-Ghislain quand il coachait Mons. Les planètes étaient alignées puisque j’ai signé pour la D3 et je me retrouve un échelon plus haut !

En voyant ce qui se passe à Belœil, vous n’avez pas de regrets ? Jérémy Descarpentries, ce n’est pas mal non plus !

Je l’avais affronté avec Saint-Ghislain mais jusqu’ici, je n’ai aucune raison de regretter le choix que j’ai fait !

Ailier droit ou attaquant ?

J’ai toujours joué sur les deux postes en fonction des systèmes de jeu: comme attaquant quand deux pointes sont alignées ; en 4-3-3 comme ailier mais aussi en tant que piston droit dans un 3-5-2. Ma préférence va au poste d’ailier ; c’est celui où j’ai le plus joué mais je prends du plaisir à ces trois places.

Le 0-0 à Jette samedi: un point de gagné ou deux de perdus ?

Quand on regarde sur papier les lignes de stats, on peut être content en voyant le penalty loupé en toute fin de match. Avec le recul, on a sorti une meilleure prestation que Jette et on méritait sans doute un peu plus. On veut engranger vite notre premier succès.

Justement, face à Hamoir qui est toujours en cale sèche, c’est l’idéal. Peut-on déjà parler d’un match à six points ?

Non, ce serait réducteur ! On sait tous que la première victoire libérera l’équipe. Le staff met tout en œuvre pour que l’on performe. À Jette, on a eu la possession sans beaucoup d’opportunités. Il faudra faire en sorte d’amener davantage de danger devant le but, de ne pas calculer mais prendre notre chance. On joue toutes les semaines pour gagner mais plus encore ce samedi, parce que ça doit être la première.

Un coup d’œil sur l’équipe ?

Ça ne fait que quelques semaines que je suis là mais humainement, il fait bon vivre ici ! Tout le monde tire dans le même sens. Je trouve qu’on a de la qualité à tous les postes et de l’expérience aussi.

Combien de temps faudra-t-il pour se faire une vraie idée de ce que vous pouvez réaliser ?

Match après match, on apprend. Ce week-end, la copie sera meilleure, j’en suis persuadé ! On essaie de monter en puissance au fil des rencontres. On a loupé un penalty contre Rochefort, une grosse équipe. On fait nul à Jette. Je ne peux pas chiffrer le temps qu’il nous faudra pour nous adapter totalement. On grandit, c’est sûr ! La majeure partie de l’équipe n’a jamais connu la D2.

Surpris par le style de football de cette série ?

Non, je m’y attendais: plus on monte de niveau, plus la tactique et la maîtrise technique sont manifestes. Il faut savoir être solides derrière, attendre la faille. Pour avoir disputé quelques amicaux contre des D2 ou N1, j’avais déjà eu un avant-goût de ce qui nous attendait cette saison.

Un autre petit mot sur Luigi Nasca, votre coach ?

J’ai joué avec Kenny Verstraeten, ancien capitaine de Mons lorsque Luigi Nasca dirigeait l’Albert. Je me suis donc rencardé auprès de lui et d’autres joueurs et je peux vous assurer que les échos étaient positifs. Franchement, j’apprécie car il met l’exigence nécessaire. À combien de reprises nous a-t-il déjà répété que tout se jouait sur des détails ! Humainement, il est très proche de ses joueurs.

Un but encaissé, zéro marqué. Dire que le problème est offensif serait réducteur. Quelle analyse faites-vous ?

On réfléchit sans doute trop quand on s’approche du but. Devant, on doit absolument jouer davantage en première intention. On a voulu rentrer dans le but avec le ballon. Je l’ai déjà signalé: on doit progresser là dessus en nous créant plus de possibilités.

Vous êtes le 102e joueur français – on rigole ! – à rejoindre Tournai. Comme vos prédécesseurs, pouvez-vous nous expliquer cette attirance pour notre pays et son football ?

Tournai ne constitue pas ma première expérience en Belgique ! J’y suis arrivé à l’âge de 19 ans à Saint-Ghislain par l’entremise de Jérémy Jean-Philippe et Tidjani Heddadji qui y jouaient. Je les ai connus à Marly où Jérémy était capitaine. En France, le jeu est sans doute moins direct, on construit plus de l’arrière. Ce qui fait la différence avec le foot en France, c’est l’atmosphère. L’esprit de camaraderie n’est pas un vain mot. De l’autre côté de la frontière, on prend son sac après l’entraînement et on rentre chez soi. Ici, on repasse par la buvette. Mais n’allez pas écrire que c’est pour boire des bières, le coach ne serait pas content (il rigole) ! Dommage parce que les bières belges sont connues mondialement (NDLR: et là, c’est nous qui rigolons).

La dernière pour le fun: avec la réforme, si vous terminez parmi les six premiers, c’est la montée assurée. Êtes-vous tenté ?

Un joueur de foot qui se respecte monte sur un terrain pour gagner des matches. Pas trop vite. On découvre la série, l’ambition viendra au fur et à mesure…