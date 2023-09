P4B: Velaines B est un leader qui a très fière allure

Ce dimanche, l’obstacle hérinnois devrait être une formalité. "On doit évidemment se méfier de toutes les équipes. Lors des deux prochaines semaines, on va recevoir Hérinnes B et Flobecq. Ce serait très bien de prendre les six points avant de se rendre à Molenbaix B. Et puis, comme on est bien parti pour la première tranche, on donnera tout pour la gagner."

À part ça, on suivra de près dans cette série les duels intéressants entre Molenbaix B qui reçoit Bruyelle et la surprenante équipe de Barry-Carrières à Wodecq. Aussi au menu, l’appétissant Thumaide B et Anvaing B, deux équipes qui joueront seulement leur deuxième match de la compétition.

Derby déséquilibré à Brunehaut

En P4A, la saison a bien débuté pour les Rumois qui restent seuls à totaliser le maximum de points. Avec 23 buts inscrits, les gars de Sébastien Dangleterre ont déjà trouvé leur rythme de croisière. Après St Jean, ils s’attaquent à un deuxième test sérieux avec la venue du dauphin Herseaux B, équipe ô combien imprévisible. En cas de victoire, Rumes pourrait réaliser une fameuse affaire en sachant que dans le même temps beaucoup de rivaux s’affronteront. Enfin, il y aura le derby qui se tiendra à Hollain entre Brunehaut et Bléharies B. Un duel de clocher qui s’annonce fort disproportionné tant l’écart semble évident entre les deux formations. Malgré tout, le T2 Christophe Legat se veut prudent: "Pour l’instant, avec notre six sur six, tout se passe bien. Dimanche, on espère enchaîner avec un troisième succès mais il faudra se méfier de Bléharies car ça reste un derby. À nous de prendre ce match avec sérieux pour éviter le piège de la facilité."