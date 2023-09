P3A: Béclers poursuit sa convalescence

Le coach estime par ailleurs que son équipe, qu’il considère toujours comme convalescente, doit s’attendre à un mois de septembre difficile: "On se rend à Luingne B avant de rencontrer le Risquons-Tout, Kain et Velaines. Chaque point qu’on grappillera sera un petit bonus. Même contre l’Union, si on a pu se créer de nombreuses occasions, on a eu la chance que l’adversaire n’ouvre pas le score, sans quoi on aurait vécu une rencontre bien plus compliquée. Dans notre situation, il ne faut cependant pas tout voir en noir. Comme toujours, l’ambiance au sein du groupe reste excellente et ceux qui participent aux entraînements se donnent au maximum. Le tout est de réussir à amener les garçons au terrain. On peut aussi s’appuyer sur une solide défense qui encaisse peu, un point fort qui peut permettre d’espérer des jours meilleurs."

Rongy en progression

Dans la deuxième moitié de tableau, on trouve Rongy qui vient de prendre son premier point contre Biévène. Les Diables Rouges n’entendent pas être l’oiseau pour le chat dans la série et comptent confirmer leurs progrès dès dimanche à l’Union. "La saison n’avait pas vraiment bien commencé puisque nous avions beaucoup d’absents pour le derby contre Bléharies. On a livré une belle partie au Pays Vert B où on n’encaisse qu’en fin de partie. Savoir rivaliser sans engranger n’est jamais très réjouissant mais on a encore franchi un pas dimanche à Biévène où on a fait preuve de caractère en revenant au score avant de mener à la pause. Les locaux ont finalement arraché un point mais j’étais satisfait de la manière, commente le coach Philippe Motte qui se réjouit de disposer d’un noyau de plus en plus large. Je récupère les vacanciers et les U19 s’impliquent très bien dans le groupe. Même si on a conscience que c’est une année difficile qui se présente à nous, tout le monde tire dans le même sens. Avec un banc de touche plus large, la confiance s’installe et c’est de bon augure pour la suite des événements."

D’autant que c’est un match déjà très important qui se présente pour Rongy ! "L’Union reste sur deux défaites de suite et une victoire nous permettrait de la dépasser au classement. Inutile de dire que nous sommes de la sorte tous motivés", conclut Philippe Motte qui espère que son équipe va très vite s’installer loin de la zone rouge.