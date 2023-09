P2A: bis repetita pour Anvaing face à Luingne ?

Dylan, un mot sur le début de saison avec un bulletin qui renseigne quatre points sur neuf ?

Ce n’est pas terrible, hein ? On aurait pu faire bien mieux ! Notre match catastrophique à Wiers a plombé notre bilan. Incompréhensible, après nos bons matches de préparation même si à Anvaing, les débuts de saison restent compliqués.

Le résultat le plus inattendu est le revers concédé à Wiers alors que vous aviez réussi à passer au-dessus et que vous meniez à un quart d’heure de la fin…

Je me souviens qu’il faisait très chaud, je ne sentais pas le match dès le coup d’envoi. La chaleur, associée au stress de la première rencontre, explique sans doute cela. Il faut reconnaître aussi que les changements chez les locaux avec Tondreau et Beugnies ont été payants en apportant plus de percussion sur les flancs et devant. Je fais la faute sur le penalty amenant le 3-2, les images ont montré que je n’avais pas touché mon opposant. Un sale dimanche, je vous le disais mais si on avait gagné, on aurait pu parler d’un hold-up tant nous avons été mauvais.

Par contre, en battant Obigies dimanche passé, peut-on affirmer que vous êtes prêts à recevoir un des deux favoris ?

Bien sûr ! Avec l’effectif qu’on a, on est prêt à affronter n’importe quel adversaire. À Obigies, Vandermeersch et François n’étaient pas là, mais des jeunes ont repris le flambeau.

Luingne vous a d’ailleurs laissé un excellent souvenir. Seul bémol: Delneste et Bottequin les buteurs ne sont plus là…

Il faut encore patienter quelques semaines pour que le second cité soit opérationnel à nouveau ! Par contre, on ne reviendra pas sur la saga Delneste. Je nous trouve de toute façon plus performants cette année. Les transferts ont été bons dans le secteur offensif. Je n’ai pas peur !

C’est déjà un match à ne pas perdre. Un revers vous reléguerait à huit points après quatre matchs à peine. Dingue, non ?

On travaille pour récupérer les points perdus. Et j’ai vraiment l’impression que depuis ce dernier dimanche, la machine est lancée.

Le parcours des deux leaders, le Stade Mouscronnois et Luingne, est-il appelé à durer ?

Pas celui de Luingne en tout cas, puisque nos adversaires vont perdre trois points ce week-end ! Je dis ça sur le ton de l’humour bien sûr même si j’espère qu’on saura le faire. Avec les Estaimbourg et Herseaux, la concurrence va être rude. Et puis, quelques scores ont montré que d’un match à l’autre, tout pouvait changer.

Anvaing est-il plus fort que l’an passé ? Que devez-vous encore améliorer ?

Au niveau des qualités individuelles, la question ne se pose pas. L’ambiance est meilleure aussi, jeunes et moins jeunes se complètent. Ce qu’on doit améliorer, c’est notre finition. Vous allez dire que c’était déjà le cas l’an passé… Ici, la malchance s’en mêle. Contre Isières, on a deux ou trois lattes.

Quelles conclusions tirez-vous après trois journées ?

On a un bon groupe, j’ai entière confiance. Dans la série, Luingne et Mouscron seront costauds, même si notre adversaire du week-end ne gagne pas facilement. Je suis par contre étonné par Obigies.