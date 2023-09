N1: Les Leuzoises veulent faire mieux que la saison passée

Après avoir connu plusieurs années de domination en provinciales à la BFA, les Leuzoises ont saisi l’opportunité de s’inscrire à l’Union belge afin d’intégrer la Nationale 1. " On avait réalisé plusieurs doublés coupe-championnat à la BFA. On gagnait certains matchs 50-0. On stagnait un peu , rappelle Florence Deneubourg. On est donc passé à l’Union. L’an passé, cela a été compliqué. Plusieurs filles qui jouent en plaine à haut niveau n’ont pu se libérer. On a donc dû se présenter avec des filles qui n’avaient jamais joué au foot. Face à des équipes plus expérimentées et plus entraînées, cela a été difficile. On a terminé dernière mais personne ne s’est démotivée même si c’était parfois frustrant. Mais si on a pris des casquettes, on a surtout progressé ".