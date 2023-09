Le Volley Pays des Collines tiendra le rôle de trouble-fête

La première équipe féminine du club continuera, par contre, à évoluer en promotion et sera dorénavant coachée par Cyril Delcambre, un jeune formé au club, qui succède à Emmanuel Hagnéré. "Une grande première pour moi à ce niveau-là, concède le nouveau coach. Mais comme je connais relativement bien la maison et ses dirigeants, je sais que je serai bien entouré et aidé par un groupe qui a subi moins de modifications comparées à la plupart de nos futurs adversaires. Il s’est tout de même étoffé par l’arrivée de quelques filles de notre ancienne P1 qui ont bien progressé la saison dernière. Elles rejoignent ainsi plusieurs joueuses-phare du six de base qui ont prouvé toute leur valeur l’année passée malgré une neuvième place essentiellement due aux nombreux pépins physiques qu’ont connus certaines d’entre elles. C’est tout de même compliqué pour moi de juger le niveau de la série. Au premier tour, je vais me baser sur les résultats de l’an passé et prendrai des notes pour les matchs-retour. On va y aller match par match en espérant prendre rapidement quelques points sur les équipes concernées par le maintien."

Corentin Debliquy: "Je crois que nous sommes sur la bonne voie"

Comme chez les dames, la promotion garçons du VPC semble mieux armée que la saison dernière. Là aussi le club a procédé à un changement à la tête de l’équipe puisque c’est désormais le tandem Jérémie Vendeville-Corentin Debliquy qui remplace Sébastien Baudry. Ce dernier restant fidèle au club, mais en tant que joueur. "Je viens donner un coup de main à Corentin, également coach de l’équipe de P1 à Don Bosco et je prendrai en charge un des deux entraînements sans m’occuper de la sélection", précise Jérémie Vendeville.

L’autre membre du binôme évoque la reprise qui a été utile pour bien bosser les bases. "On a énormément travaillé le physique, tout s’est bien passé, souligne Corentin Debliquy. Même s’il faut encore que les garçons assimilent notre façon de travailler et s’adaptent ainsi à de nouveaux exercices, je crois sincèrement que nous sommes sur la bonne voie à entamer le nouveau championnat."