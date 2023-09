Le PVT Mouscron à la recherche de plus de stabilité

C’est bien sûr aussi le souhait de l’entraîneur, Jérôme Hermand, qui a accepté le challenge après avoir coaché, plusieurs années, la promotion féminine du club. "Je désire faire progresser tout le monde, surtout au niveau mental. Pour ça, il faudra que les joueurs qui ont beaucoup perdu la saison dernière retrouvent leur envie de gagner. Le problème, c’est qu’il me sera difficile de faire jouer la concurrence puisque le groupe a perdu quatre joueurs. Trois titulaires: Antoine Lejeune, qui a été muté à Lyon pour des raisons professionnelles, Tom Bartholomeus, qui va faire un break pour ses études, Nicolas Dubus, qui n’a plus donné signe de vie depuis fin juin, et Arthur Dewulf, un de nos remplaçants régulièrement présent sur le terrain qui, lui, sera éloigné des terrains pendant plusieurs mois suite à une rupture des ligaments croisés."

Le directeur technique Rémi Martinez a tenté de pallier ces départs, activant son réseau du côté de l’hexagone ! " Il a attiré au club trois joueurs français: Lucas Coupez, Sofian Delalay et Théophile Tierrie. Ce trio m’a bien plu à l’entraînement. On verra ce que cela donnera en championnat. Je pourrai également compter sur le retour de Christian Parent, qui apportera toute son expérience au poste de libero. Pour l’instant, je dispose d’un groupe qui bosse bie n".

Pas mal de changements à noter aussi en P1, équipe entraînée par Rémi Martinez ! "Les départs seront compensés par l’arrivée de deux éléments expérimentés, indique ce dernier. Julien Pipaert nous vient de la P1 du Skill et sera en concurrence avec Loïc Cloosen qui, après avoir été un attaquant en vue en promotion à l’OTT, veut se mettre au service des jeunes à la distribution. Intéressant puisque plusieurs garçons montés de P2 nous rejoignent. Je pense que l’on fera mieux que la huitième place de la saison dernière".

"Ne pas scratcher l’équipe par respect pour le club"

En promotion féminine, surprise de taille, puisque c’est finalement Alain Demory qui remplacera Franck Vivier, initialement pressenti, à la tête d’un groupe amputé de sept éléments. "Et dans le lot, il y a cinq titulaires, grimace Alain Demory. Ce ne sont pas des départs à proprement parler, sauf pour Axelle Renotte, qui a déménagé à Bruxelles. Pour les autres, quatre sont blessées alors que deux attendent un heureux événement. Pourtant, malgré les circonstances, le comité et moi avons décidé de ne pas scratcher l’équipe par respect pour le club. C’est évident qu’on va vivre une saison compliquée avec un premier tour qui ne sera pas simple à gérer. On va devoir accepter de se prendre des raclées tout en espérant glaner quelques sets de temps en temps. Si on parvient à se sauver, c’est parfait ! Et si on descend, ce ne sera pas tout à fait négatif puisque les quatre jeunes de notre équipe de P2 qui rejoignent la promotion auront pu acquérir pas mal d’expérience à ce niveau. Elles pourront pour ça compter sur les plus anciennes, qui restent toutes motivées à du 200%", conclut Alain.