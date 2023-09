Huit de Septembre: les dames et les jeunes à l’honneur avant la crème de la N1

Comme c’est devenu une habitude depuis quelques années, le grand rendez-vous sera précédé du "petit Huit de Septembre". On en sera déjà à la 14e édition dans la cité des Géants. À 14 h 30, en guise de lever de rideaux, les spectateurs auront le droit à une exhibition entre deux sélections féminines.

Mais le comité organisateur tient aussi à valoriser le futur du sport ballant: comprenez les jeunes générations. On aura donc le droit à un tournoi entre certaines des meilleures équipes formatrices de la région: Tourpes, Thieulain, Ogy et Celles. Comme chez les "grands", le meilleur joueur recevra le gant d’argent. En 2022, la récompense était revenue à Roméo Van Neste de Tourpes. N’hésitez donc pas à venir voir les graines de champions. Rappelons en outre que les organisateurs reversent l’ensemble des bénéfices de l’organisation aux cercles qui forment au mieux les jeunes. Un bien plus que nécessaire pour une discipline qui a plus que jamais besoin d’un beau renouveau.

Qui pour succéder à Thieulain ?

Le lendemain, le huit, ce sera le traditionnel Grand-Prix où on aura le droit à la crème de la crème de la balle pelote. Les trois meilleures équipes de la saison et la meilleure de Wallonie picarde s’affronteront pour le prestigieux trophée. En ouverture, on aura un duel entre Kerksken et Maubeuge. Ensuite, ce sera une lutte 100% régionale entre Thieulain, le tenant du titre, et Isières. "On s’est battu pour prendre le point nécessaire (contre Tourpes) afin de se qualifier, rappelait il y a peu le capitaine de la Fraternelle, Jonas Scarcez. Le Huit de Septembre, c’est le tournoi de notre ville. C’est un rendez-vous auquel on veut toujours participer. On sait que ce sera très difficile face aux Canaris. Mais on va tout donner car Thieulain a déjà montré certaines faiblesses dans les matchs en sept jeux".

Toutefois, la logique sur papier voudrait que la finale soit un nouveau clasico entre les deux premiers de la phase classique. Mais Maubeuge a prouvé plusieurs fois cette saison qu’il aimait créer la surprise lors des tournois. Difficile dès lors de mettre une piécette sur le successeur de Thieulain au palmarès. Par contre, on est prêt à parier nos économies sur une chose: le spectacle sera au rendez-vous !