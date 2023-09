Tom Vermeer a su saisir sa chance à Ploegsteert

Le groupe de tête compte en effet onze coureurs quand les deux hommes de l’équipe Shifting Gears, Tom Vermeer et Elias Van Breussegem, décident de passer à la vitesse supérieure. "Nous avions d’excellentes jambes et Elias m’a proposé d’attaquer. Maginet et Van Asbroeck ont suivi puis David Desmecht a réussi à opérer la jonction. Le trou était fait", commentera le champion des Pays-Bas Tom Vermeer à l’arrivée. C’est d’ailleurs ce dernier qui aura le privilège de lever les bras au ciel après s’être échappé dans l’avant-dernier tour. "C’était convenu comme ça, j’ai déjà gagné dix-huit fois cette saison et j’ai atteint presque tous mes objectifs. Tom méritait bien de pouvoir à son tour savourer un succès", ajoutera Van Breussegem, qu’on avait connu victorieux cette année à Néchin et à Pottes.

Reste que Vermeer aura puisé dans ses ressources pour décrocher son cinquième succès de la saison: "La chaleur m’a poussé à gérer mes efforts. La respiration était difficile et le rythme cardiaque était élevé pendant toute la course. Il fallait boire beaucoup et surtout pouvoir profiter des relais pour garder du jus pour le final. "

Pour nos régionaux, la course de mercredi était à l’image de la saison avec très peu de coureurs présents et encore moins parmi ceux capables de jouer la gagne. Victor Loy, qui respira la forme depuis quelques semaines, s’est fait piéger dès les premiers tours et a vu la plupart des coureurs du peloton baisser les bras au lieu d’engager la poursuite.

Anthony Debuy finit à une dixième place finalement satisfaisante en devançant sur la ligne un Marescaux qui avait pourtant décidé il y a quelques semaines d’arrêter la compétition: "Je n’ai plus le temps de m’entraîner sérieusement mais, curieusement, depuis que je m’aligne en kermesse sans grandes sorties dans les jambes, j’y gagne en fraîcheur et je termine mieux mes courses. Comprenne qui pourra."