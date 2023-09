P1: Le Kainois Célio Fabbrizio a mangé son pain noir

"J’ai vraiment souffert"

Souffrant d’un syndrome provoquant chez lui une hyperlaxité des articulations, le complice d’Émile Salmon a en effet accumulé les blessures depuis 2017. " Les ennuis ont commencé par deux grosses entorses à la cheville gauche à un an d’intervalle, qui ont nécessité chacune six mois d’arrêt. Après une troisième entorse, plus légère, je me suis fait opérer en avril 2019 et suis de nouveau resté sur la touche durant sept mois. Alors que je me remettais enfin de ces soucis est arrivée la période covid. D’autant plus râlant que j’étais peu à peu appelé par Joffrey Pouillard chez les seniors en compagnie de Salmon.

Comme était ensuite apparu un problème de tendinite au genou, j’ai profité de l’interruption pour le résoudre, en rencontrant les meilleurs médecins, notamment le Dr Declercq, qui soigne les Diables Rouges. S’en sont suivies deux nouvelles interventions chirurgicales en septembre 2021 et avril 2022. Et ce n’est qu’en décembre 2022 que j’ai enfin pu reprendre avec la P1.

Pendant toute cette période noire, j’ai eu la chance d’être soutenu par mes parents, ma sœur, mon kiné Jean-François Mbuy et bien sûr mon pote Émile, dont l’explosion en équipe A m’a servi de consolation et à la fois de motivation pour continuer à y croire. Désormais, j’espère que tout cela est derrière moi, tout en sachant que le syndrome dont je suis atteint m’occasionnera probablement toujours des petits bobos à droite et à gauche. Le plus dur fut sans doute de supporter l’étiquette qu’on m’avait collée. Beaucoup ne croyaient plus en moi et j’en ai vraiment souffert. C’est peut-être ce qui me rend encore plus fort mentalement aujourd’hui", explique Célio.

Une première qui libère

La saison ne pouvait en tout cas pas mieux s’ouvrir. Présent à la finition de bout en bout, Célio a été rejoint dans la prolongation par un épatant Delannoy. Le retour de Bossu a lui aussi joué un rôle dans cette première victoire. "Son expérience, sa maturité sont capitales pour nous, c’est évident. En contrepartie, nous lui offrons une seconde jeunesse", conclut le meneur kainois.