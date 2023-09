N3: Objectif play-off pour les Tournaisiens

Pour le trentenaire, ce sera une première sur le banc d’une équipe adultes. "Je me suis mis au coaching il y a cinq ans. À Lille, je me suis occupé de plusieurs équipes de jeunes. J’ai eu des gamins de 12 à 19 ans. Ce sera donc une première avec des adultes. Mais finalement, cela ne change pas grand-chose pour moi. La grosse différence, c’est que je vais devoir me faire écouter par des gens qui sont plus âgés que moi", sourit Christophe qui compte par contre une belle expérience en tant que joueur. "J’ai commencé le rugby à 12 ans en région parisienne. Je suis notamment passé par les équipes de jeunes du Stade Français. J’y suis resté jusqu’en U21. J’ai notamment été le coéquipier de Jonathan Danty, l’international français. Mais je ne pense pas qu’il se souvienne de moi (rires). Ensuite, j’ai joué dans plusieurs équipes de Fédérales avant de rejoindre Lille pour mes études. J’ai aussi fait un bref passage par Roubaix".

Le nouveau mentor a fait connaissance de son groupe qu’à la fin août. Mais ses premières impressions sont plutôt positives. On pointe notamment une belle victoire en amical contre l’équipe de Lille-Marquette. "Je sens un bon engagement. Les gars se donnent à l’entraînement et en match. On a eu un premier amical satisfaisant. On sent l’envie de bien faire et de proposer un beau rugby". Au fil des semaines, Christophe Landry va pouvoir amener ses idées. Et justement, quel style veut-il mettre en place ? "Je suis partisan d’un jeu dynamique avec des libérations de balle rapides. Je n’aime pas aller trop dans les rucks en continu. Je préfère quand le ballon circule".

Plusieurs anciens de retour

Dans sa nouvelle aventure, le coach pourra compter sur le soutien d’un enfant de la maison. Simon Degand, de retour de Suisse, prendra en charge les trois-quarts. "J’ai eu quelques propositions d’autres clubs quand j’ai dit que je revenais en Belgique. Mais mon cœur est jaune et rouge, clame le capitaine tournaisien. Cette petite coupure après 19 ans de rugby m’a fait du bien. Je reviens plus motivé que jamais pour jouer mais aussi pour assumer ma nouvelle fonction. Avec Christophe, je pense qu’on peut faire du bon travail".

Après une fin de saison plus difficile, le TRC veut repartir sur de meilleures bases. "L’objectif est clairement de finir parmi les quatre premiers afin d’accrocher les play-off, poursuit Simon Degand. On a quelques jeunes qui reviennent au club après quelques années d’arrêt. On peut aussi compter sur quelques belles recrues. Tout est réuni pour que l’on passe une bonne saison".

L’ouverture du championnat, ce sera déjà ce dimanche avec un déplacement à Anvers, un adversaire prenable sur le papier.