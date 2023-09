Médaillée d'argent à l'Euro, Aalyah Zemri a réussi son passage chez les seniors

La compétition a été plus difficile pour Kévin Altruy et Chloé Lapauw. "Kévin faisait son retour en équipe nationale. Avec son travail et son emménagement, la préparation a été un peu compliquée. On n’a pas su travailler comme espéré. Durant les rencontres, il a manqué un peu de cardio. Techniquement, il était bien. Mais son manque de physique lui a été préjudiciable. Il a été éliminé aux portes de la demi-finale. Chloé revient malheureusement avec trois défaites. Elle est déjà arrivée avec un déficit de poids. Elle faisait 43 kg alors qu’elle était en moins de 48. Face à des filles faisant 5 kg de plus, elle a souffert en termes de puissance. Elle va aussi devoir passer un cap mental pour ce type d’événements. Elle réfléchit parfois trop. Elle doit s’affranchir un peu plus et prendre confiance. Mais on ne doit pas se montrer trop dur non plus. Etre sélectionné pour un Euro, ce n’est pas si facile que cela. C’est déjà une victoire pour elle d’y être".

Le travail va donc se poursuivre pour les trois combattants mais aussi pour tous les membres du club. "On a lancé une nouvelle saison ce lundi. Il y avait pas mal de monde à l’entraînement. C’est une année importante pour nous parce que c’est la 50e du club créé en 1973. On a changé de logo, on a une nouvelle affiche et on va accentuer notre communication sur les réseaux sociaux. Pour bien fêter notre anniversaire, on accueillera aussi les Championnats de Belgique".

